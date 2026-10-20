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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة للجسم؟.. أخصائي تغذية يوضح

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
آية التيجي

تُعد العجوة بالبيض والسمنة البلدي من الأكلات التراثية التي ارتبطت بموائد المصريين، خاصة خلال فصل الشتاء، إذ يفضلها كثيرون لمذاقها المميز وقدرتها على توفير الطاقة. لكن هل يجمع هذا الطبق بين فوائد غذائية متعددة، أم أنه مجرد وجبة مرتفعة السعرات الحرارية قد تؤدي إلى زيادة الوزن؟

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

وأجاب الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، عن هذه التساؤلات في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحًا القيمة الغذائية لمكونات الوجبة، وكيفية تناولها باعتدال، مع تقديم نصائح للأشخاص المصابين بالسكري ومقاومة الأنسولين.

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن الجمع بين العجوة والبيض والسمنة البلدي يوفر مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، مشيرًا إلى أن التمر يُعد مصدرًا للطاقة، ويحتوي على السكريات والأملاح المعدنية ومركبات مضادة للأكسدة، إلى جانب بعض الفيتامينات.

وأضاف أن العجوة المصرية التي يتناولها في حديثه تختلف عن عجوة المدينة المنورة؛ إذ تُصنع الأنواع المصرية المشار إليها من البلح، مثل السيوي أو بعض الأنواع السيناوية، من خلال التجفيف والتجهيز، ما يقلل محتواها من الماء ويرفع تركيز السكريات في الوزن نفسه مقارنة بالتمر الطازج.

وبالتالي، فإن تناول العجوة يوفر الطاقة، لكن من المهم الانتباه إلى الكمية، خاصة لمن يسعون إلى إنقاص الوزن أو يحتاجون إلى ضبط مستويات سكر الدم.

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

البيض في العجوة.. هل يحتفظ بقيمته الغذائية بعد القلي؟

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية إلى أن البيض يُعد مصدرًا للبروتين عالي الجودة، إذ يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

وأوضح أن قلي البيض لا يعني فقدان قيمته الغذائية بالكامل، وأن البيض المقلي يمكن أن يكون بديلًا مناسبًا للبيض المسلوق لدى الأطفال الذين لا يفضلون تناوله مسلوقًا، بشرط مراعاة كمية الدهون المستخدمة وطريقة الطهي.

ويظل البيض مصدرًا للبروتين سواء تم سلقه أو قليه، مع اختلاف إجمالي السعرات الحرارية بحسب كمية السمنة أو الزيت المضاف.

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

هل الجمع بين البيض والعجوة يقلل ارتفاع سكر الدم؟

بحسب ما أوضحه الدكتور أحمد أبو الريش في منشوره، فإن الجمع بين البروتين الموجود في البيض والسكريات الموجودة في العجوة قد يساعد على إبطاء الاستجابة لسكر الدم مقارنة بتناول السكريات وحدها، كما تسهم الدهون في إبطاء إفراغ المعدة.

لكن ذلك لا يعني أن إضافة البيض والسمنة تمنع ارتفاع سكر الدم، أو تجعل الوجبة مناسبة للجميع دون حساب الكميات؛ إذ تتأثر الاستجابة بحجم الحصة ومكونات الوجبة والحالة الصحية للشخص.

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي تسبب زيادة الوزن؟

لفت الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن المشكلة لا تكمن في تناول هذه الأكلة في حد ذاتها، وإنما في الإفراط في تناولها أو جعلها جزءًا شبه يومي من النظام الغذائي دون مراعاة الاحتياجات اليومية من الطاقة.

فالعجوة غنية بالسكريات، بينما تضيف السمنة سعرات حرارية مرتفعة إلى الوجبة، ولذلك قد يؤدي تناول كميات كبيرة منها بصورة متكررة إلى زيادة إجمالي السعرات الحرارية، وهو ما قد يساهم في زيادة الوزن.

وفي المقابل، يمكن إدراج الوجبة ضمن نظام غذائي متوازن عند ضبط الكميات ومراعاة إجمالي السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم.

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

نصائح لمرضى السكري ومقاومة الأنسولين

تحتاج هذه الفئات إلى اهتمام خاص بكمية العجوة المتناولة، نظرًا إلى احتوائها على سكريات مركزة. ووفقًا لنصيحة الدكتور أحمد أبو الريش، يمكن تقليل كمية العجوة وزيادة مصدر البروتين بدلًا من تناول كميات كبيرة من التمر.

ومن المهم أيضًا مراعاة أن البروتين والدهون لا يلغيان تأثير الكربوهيدرات في مستويات السكر، لذلك ينبغي لمرضى السكري ضبط الحصص وفقًا لخطة التغذية العلاجية التي يوصي بها الطبيب أو اختصاصي التغذية.

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

هل يمكن تناول العجوة بالبيض ضمن نظام غذائي لزيادة الوزن؟

وأشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن هذه الوجبة قد تكون خيارًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى زيادة السعرات الحرارية ضمن نظامهم الغذائي، خاصة مع احتوائها على البروتين والسكريات والدهون.

ومع ذلك، فإن الاستفادة منها تعتمد على إجمالي النظام الغذائي واحتياجات الشخص، ولا تعني ضرورة تناولها يوميًا؛ إذ يمكن الحصول على البروتين والفيتامينات والمعادن من مصادر غذائية متنوعة.

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