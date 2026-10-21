البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع عزبة النخل والمرج | صور

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب اجتماع الأربعاء الأسبوعي، مساء اليوم، الآباء كهنة كنائس قطاع عزبة النخل والمرج، وزوجاتهم، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام للقطاع.

وقدم نيافة الأنبا سيداروس الشكر لقداسة البابا لحرصه على متابعة خدمة الآباء الكهنة والاطمئنان على أحوالهم وعلى أسرهم، وعرض نيافته للخدمات التي تقدمها كنائس القطاع.

واستمع قداسته لاستفسارات الآباء الكهنة وزوجاتهم وتضمنت أسئلة تخص التحديات التي تواجههم في خدمتهم، وقدموا عدة طلبات لقداسة البابا لزيارة كنائس القطاع.