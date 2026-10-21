بتكليف من البابا تواضروس.. الأنبا مقار يصل إيطاليا للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام

وصل نيافة الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، إلى إيطاليا، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للسلام، الذي تستضيفه مدينة أسيزي، وذلك بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لتمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذا المحفل الدولي.

دعم السلام وتعزيز الحوار

يُعقد المؤتمر تحت عنوان «سلام بلا سلاح، سلام ينزع السلاح» (Unarmed and Disarming Peace)، بمشاركة عدد من القيادات الدينية والدولية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم السلام وتعزيز الحوار بين مختلف الأديان والثقافات.

وتأتي مشاركة نيافة الأنبا مقار بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، تأكيدًا على اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدعم جهود إحلال السلام، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية التي تسعى إلى نشر قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك.