البابا تواضروس يستقبل الأنبا يواقيم لبحث ملفات الخدمة الرعوية بإسنا وأرمنت

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة، في إطار اللقاءات الرعوية التي يعقدها قداسة البابا مع أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمتابعة شؤون الخدمة في الإيبارشيات ومختلف القطاعات الكنسية.

وخلال اللقاء، استشار الأنبا يواقيم قداسة البابا تواضروس الثاني في عدد من الملفات الخاصة بخدمته الرعوية بإسنا وأرمنت، في إطار الحرص على متابعة احتياجات الخدمة والعمل على دعمها بما يسهم في رعاية أبناء الكنيسة.