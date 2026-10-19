قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النرويج تحظر منصات السوشيال لمن هم دون سن 16 عاما
منتدى مصر 2026.. مواطن يطالب الرئيس بزيادة فرص العمل في العاصمة
بلاغات متزامنة عن قنابل في المدارس بـ 4 دول أوروبية
ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش
بلدنا قوية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي تحدث في منتدى مصر عن كيفية الحفاظ على الوطن
رسائل عاجلة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور.. أبرزها البكالوريا
إيران تلوح باستهداف كابلات الإنترنت تحت هرمز: لدينا أهداف جديدة
ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش
برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب
خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط
احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
من الأقصر إلى أفريقيا.. «شفاء الأورمان» تستضيف 16 طبيبا من 8 دول للتدريب على جراحات الأورام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور البابا تواضروس.. تخريج دفعة جديدة من دارسي الكتاب المقدس بمدرسة «راكوتي»

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "الطعام القوي" بمدرسة راكوتي لدراسة الكتاب المقدس التابعة لإيبارشية أسيوط، والذي أقيم في أكاديمية مار مرقس القبطية بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وألقى نيافة الأنبا يوأنس مطران أسيوط سكرتير المجمع المقدس، كلمة قدم خلالها الشكر لقداسة البابا ولإدارة أكاديمية مار مرقس على استضافة دفعة مدرسة راكوتي، وكذلك على استضافة الأكاديمية لمؤتمر المدرسة، لافتًا إلى منهجية الدراسة في برنامج الطعام القوي، وهي منهجية جادة وفريدة تتضمن سبع خطوات وهي: 
١-التفسير بحسب السياق التاريخي والثقافي واللغوي.
٢- التفسير النماذجي بمعنى النظر إلى العهد القديم بعدسة رب المجد يسوع والعهد الجديد.
٣- التفسير الروحي الرمزي. 
٤-ارتباط النص بالسيد المسيح والعقيدة الأرثوذكسية.
٥- ارتباط النص بالليتورچيا الكنيسة.
٦- أرتباطه  بفكر وكتابات الآباء.
٧- التطبيقات العملية للنص الكتابي في حياتنا اليومية.

ودرست الدفعة التي تم تخريجها، اليوم، في "راكوتي" لمدة سبع سنوات، وهي دفعة من سن ١٨ وحتى ٣٠ سنة كما يوجد قسم خاص بالمستمعين.

وراكوتي هي مدرسة كاتيكيزم قبطية للشباب، ويوجد فيها إلى جانب برنامج "الطعام القوي" لدراسة الكتاب المقدس، هناك برنامج آخر هو برنامج "جسد الحقيقة" وهو برنامج كورسات متخصصة يتناول أساسيات الإيمان المسيحى الأرثوذكسي، وصدر من هذا البرنامج كورس "الثالوث القدوس وسر التجسد" وكورس "الروح القدس في تعليم القديس كيرلس الكبير" وصدر حديثًا كورس "فيض النعمة" الذي يشرح عقيدة الخلاص في المسيح يسوع.

وألقت الخريجة مارينا أيمن كلمة الخريجين، وعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة "راكوتي".

وفي كلمته، أوضح قداسة البابا أن مثلث ناجح في هذه المدرسة:
١- الشباب: الدارسين والخريجين محبين لله، مجتهدين ومستمرين في الدراسة.
٢- الكتاب المقدس: رسالة الله والتي ندرسها تحت عنوان "أننا نبحث عن الكلمة بين الكلمات" أي أننا نبحث عن المسيح وسط كلمات الكتاب المقدس في كل أسفاره. 
٣- الكنيسة: التي نعيش في ظلها.
ومساحة هذا المثلث هي ربنا يسوع المسيح نفسه، وهذه هي حيوية كنيستنا القبطية.

وتابع: نحتاج إلى الإبداع والتجديد في التعليم داخل الكنيسة، أي أن نقدم التعليم المستقيم لكنيستنا بشكل معاصر، فنحتاج ان تتجدد الخدمة بكل عناصرها، الآباء والأحداث والحياة الروحية العميقة بشكل يواكب العصر. "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ."(مرا ٥: ٢١)

وقال : أنا في غاية السعادة أن أرى راكوتي تقدم لنا هذه الخدمة بهذه الصورة الجميلة بفكرها وأسلوبها واستقامتها وأتمنى أن تنتشر أكثر وأكثر.

واختتم : أحييكم وأشكركم، أشكر نيافة الأنبا يوأنس وأبونا برسوم والآباء الكهنة وكل المدرسين، لقد بدأتم واليوم تحتفلون ببداية السنة الثامنة، أرجوكم الاستمرار الجاد والانتشار، ونقدم لكم الأكاديمية بكل إمكانياتها لتدرسوا وتحتفلوا بالتخرج فيها ونفرح بكم جميعًا.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكتاب المقدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

ترشيحاتنا

جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية

هجمات متتالية في جنوب لبنان.. 7 ضربات خلال نحو ساعة في عدة مناطق

قائد الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير

تسنيم: قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران غداً

بريطانيا

بريطانيا تهدد بعقوبات على شركات وأفراد يشاركون في بناء مستوطنات إسرائيلية

بالصور

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

المزيد