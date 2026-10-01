وصفات آخر الشهر.. أكلات اقتصادية وسريعة بدون لحوم وغير مكلفة

مع اقتراب نهاية الشهر، تبدأ كثير من الأسر في البحث عن وجبات اقتصادية وسريعة، تجمع بين المذاق الجيد والتكلفة المناسبة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

لكن المطبخ المصري يضم العديد من الأطباق البسيطة التي يمكن إعدادها بمكونات متوفرة في المنزل، دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

وفيما يلي مجموعة من الأفكار لوجبات شهية ومشبعة، تساعد على تنويع مائدة الطعام وتوفير نفقات المنزل.

أكلات اقتصادية بدون لحوم

1. الكشري المصري

يُعد الكشري من أشهر الوجبات الاقتصادية في مصر، إذ يعتمد على الأرز والمكرونة والعدس والبصل والصلصة، وهي مكونات متوفرة نسبيًا ويمكن استخدامها لإعداد وجبة تكفي أفراد الأسرة، مع إمكانية التحكم في الكميات وفقًا للميزانية.

2. البطاطس بطرق متنوعة

تُعد البطاطس من الخيارات العملية التي يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، مثل صينية البطاطس بالصلصة، والبطاطس المهروسة، والبطاطس المشوية بالتوابل، أو العجة بالبطاطس. ويمكن تقديمها مع الخبز والسلطة للحصول على وجبة بسيطة ومناسبة للغداء أو العشاء.

3. شكشوكة البيض

من الوجبات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير، وتتكون من البيض والطماطم والفلفل والبصل. ويمكن تقديمها مع الخبز والسلطة، لتصبح وجبة مناسبة للإفطار أو الغداء، مع توفير مصدر للبروتين من البيض.

4. شوربة العدس

تتميز شوربة العدس بسهولة تحضيرها وانخفاض تكلفتها نسبيًا، كما توفر البروتين النباتي والألياف. ويمكن إعدادها باستخدام العدس الأصفر والبصل والجزر والتوابل، وتقديمها مع الخبز المحمص لتصبح وجبة دافئة ومشبعة.

5. المكرونة بالصلصة

تُعد المكرونة بالصلصة من أسرع الخيارات المناسبة للأيام المزدحمة، إذ يمكن تحضيرها باستخدام المكرونة والطماطم والثوم والتوابل المتوفرة في المنزل. ويمكن إضافة بعض الخضراوات إلى الصلصة لزيادة تنوع الوجبة وقيمتها الغذائية.

أكلات سريعة وغير مكلفة

6. الفول المطهو بالطماطم والثوم

لا يقتصر الفول على وجبة الإفطار، بل يمكن تقديمه على الغداء أيضًا، من خلال تسخينه مع الطماطم والثوم والكمون، وتقديمه مع الخبز والسلطة. ويتميز الفول باحتوائه على البروتين النباتي والألياف، ما يجعله خيارًا مناسبًا للوجبات الاقتصادية.

7. عجة الخضراوات

تُحضّر العجة باستخدام البيض والبصل والبقدونس والفلفل، مع إمكانية إضافة الخضراوات المتوفرة في المنزل. وتساعد هذه الوصفة على الاستفادة من المكونات المتبقية في الثلاجة، كما يمكن إعدادها في الفرن لتقليل كمية الزيت المستخدمة.

8. مسقعة الباذنجان دون لحم

تُعد المسقعة من الأطباق الشعبية التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، مثل الباذنجان والبطاطس والفلفل والطماطم. ويمكن شوي الباذنجان أو خبزه بدلًا من قليه، لتقليل استهلاك الزيت، ثم تقديم الطبق مع الخبز أو الأرز.

9. الأرز بالخضراوات

يمكن إعداد وجبة اقتصادية من الأرز مع الجزر والبازلاء والكوسة أو أي خضراوات متوفرة في المنزل. وتتميز هذه الوجبة بسهولة تحضيرها وإمكانية تغيير مكوناتها وفقًا للموجود، دون الحاجة إلى شراء أصناف إضافية.

10. البطاطس المسلوقة مع الجبن والخضراوات

لمن يبحثون عن وجبة سريعة لا تتطلب وقتًا طويلًا في المطبخ، يمكن تقديم البطاطس المسلوقة مع الجبن والطماطم والخيار والخبز. وتناسب هذه الوجبة العشاء أو الغداء الخفيف، مع إمكانية إضافة الفول أو البيض لزيادة محتواها من البروتين.

نصائح لتوفير ميزانية الأكل حتى نهاية الشهر