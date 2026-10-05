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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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20 فكرة سهلة التحضير.. أكلات سريعة في 10 دقايق

اكلات سريعة في 10 دقايق
اكلات سريعة في 10 دقايق
رشا عوني

تبحث الأمهات عن اكلات سريعة في 10 دقائق، حيث يرغب الجميع في إعداد وصفات سهلة وسريعة التحضير دون الحاجة للوقوف وقت طويل في المطبخ، ويسعل على الجميع تقديمها خاصة أبنائنا الصغار، لذا نقدم لك وصفات سريعة التحضير واكلات سريعة في10 دقائق يمكنك تحضيرها في الغداء أو العشاء..

أكلات خفيفة للعشاء تكفي الجميع وتجهّز في دقائق

اكلات سريعة في 10 دقائق

 

ساندويتشات التونة بالمايونيز: اخلط التونة مع الذرة، الخس، والمايونيز، وضعها في الخبز أو رول التورتيلا.

ميني بيتزا التوست: ضع شرائح التوست وعليها صلصة الطماطم، الجبن المبشور، والزيتون، ثم أدخلها الفرن أو الميكروويف لدقائق.

البيض المقلي بالجبنة والخضار: اقلي البيض مع شرائح الطماطم والفلفل الألوان ورشة موتزاريلا.

شكشوكة بالبيض والبصل والطماطم

حواوشي مصري باللحم المفروم مع البصل والفلفل وأرغفة الخبز البلدي

مكرونة بالصلصة الحمراء مع بطاطس محمرة وسلطة
اكلات سريعة في 10 دقائق‎

أكلات مصرية اقتصادية

  1.  عجة بالخضار + عيش
  2.  بيض بالبطاطس والطماطم
  3.  شكشوكة بالجبنة
  4. بطاطس بالبيض في الطاسة
  5.  بيض مسلوق + بطاطس + سلطة
  6.  أومليت بالخضار + أرز
  7.  بيض بالطماطم والفلفل + عيش
  8.  عجة بطاطس + سلطة
  9.  بيض بالبسطرمة  + بطاطس
  10.  بيض بالجبنة + بطاطس محمرة
ف خمس دقايق🫶#weltfoody #اكسبلوررررر #٢٠٢٢🇸🇦 #صلاله_2021_سلطنة_عمان🇴🇲❤️ #2022tiktok🥲💯 #اكلات #اكلات_سريعة #foryou #طبخ #فطار_سريع #فطار

وجبة عشاء في 10 دقائق 

طريقة عمل مكرونة بالبسطرمة والجبنة

مقادير مكرونة بالبسطرمة والجبن 

مكرونة قلم مسلوقة

بسطرمة

جبنة رومي مبشورة

كريمة

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

شطة

دقيق

لبن

زبدة

Basterma Béchamel بسطرمة بشاميل, Filling:, 1 & 1/2 cups bell peppers , 1 tbsp butter, 1 cup Halwani basterma, 1 tsp smoked paprika, 1 tsp onion powder, 1/2 tsp black pepper , Salt to taste, Béchamel ...

طريقة تحضير مكرونة بالبسطرمة والجبن

شوحي الدقيق في الزبدة

ضيفي اللبن والكريمة والملح والفلفل للحصول على البشاميل

شوحي البسطرمة مع الثوم، وضيفي لهم المكرونة والشطة ويشوحوا

في بايركس يوضع المكرونة بالبسطرمة ثم البشاميل ثم الجبنة

وتدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

وتقدم ساخنة

طريقة عمل سندوتشات سجق زي الجاهزة

 

مقادير ساندوتشات سجق

سجق

بصل

طماطم

فلفل رومي

فلفل حار

ملح وفلفل أسود

كزبرة جافة ناعمة

 

طريقة تحضير ساندوتشات سجق

ضعي السجق في إناء على النار مع قليل من الماء.

أضيفي البصل والطماطم ويقلب كل الخليط.

أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

 قرب تمام النضج، يضاف الفلفل الرومي والكزبرة الجافة.

تقلب وتقدم مع الخبز عند تمام النضج.

احلى سندوتشات سجق سريعة ولذيذة


اسهل طريقة لعمل المكرونة

 

مقادير مكرونة بصوص الطماطم والريحان

مكرونه بنا مسلوقة

١٥٠ جرام طماطم مجففة

عصير طماطم لتر

معلقة صلصة

٤ فصوص ثوم مفروم

ريحان مفروم

ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة ريحان مجفف نص

ملعقة كبيرة ثوم بودره

زيت زيتون

طريقة تحضير مكرونة بصوص الطماطم والريحان

في وعاء شوحي الثوم والريحان مع زيت الزيتون

ضعي الريحان المجفف ثم ضيفي الطمام المجففة والثوم البودر والصلصة وعصير الطماطم ثم المكرونة المسلوقة وتقدم ساخنة

مكرونة مع صلصة الطماطم
طريقة عمل العجة المصرية

 

مكونات العجة في الطاسة

  • 4 بيضات
  • بصلة متوسطة مفرومة ناعم
  • نصف كوب بقدونس مفروم
  • نصف حبة فلفل أخضر مفروم
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق
  • نصف كوب لبن
  • 2 ملعقة كبيرة زيت
  • ملح حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • رشة كمون
  • رشة بابريكا حسب الرغبة
  • من اجمل الاكلات الشعبيه العجه المصريه #هند_المغربى

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

  • في البداية، اخفقي البيض جيدًا في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه اللبن والدقيق وقلبي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس دون تكتلات.
  • أضيفي بعد ذلك البصل المفروم والبقدونس والفلفل الأخضر، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، وقلبي جميع المكونات جيدًا حتى تتوزع الخضروات داخل خليط البيض.
  • ضعي طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم أضيفي الزيت واتركيه حتى يسخن قليلًا.
  • اسكبي خليط العجة في الطاسة ووزعيه بالتساوي، ثم خففي النار إلى درجة هادئة وغطي الطاسة بغطاء محكم.
  • اتركي العجة على النار لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق تقريبًا، حتى تتماسك من الأطراف وينضج الجزء السفلي منها.
  • بعد ذلك، اقلبي العجة بحذر باستخدام طبق مسطح، ثم أعيديها إلى الطاسة واتركيها لمدة 3 إلى 5 دقائق أخرى حتى تنضج تمامًا وتحصل على لون ذهبي من الجانبين.
  • ارفعي العجة من على النار، قطعيها إلى مثلثات وقدميها ساخنة مع الخبز والسلطة أو الجبن حسب الرغبة.

 

طريقة عمل بيض بطريقة جديدة

 

مقادير طاسة بيض مسلوق 

بصل مفروم

فلفل أخضر بارد وحامي مفروم

4 ملاعق كبيرة صلصه طماطم

نصف كوب ماء مغلي

ملح وفلفل

شطة

زيت وسمنة

٦ بيض مسلوق مقطع أنصاف

جبنة موتزاريلا حسب الرغبة

طريقة تحضير طاسة بيض مسلوق

شوحي البصل مع الثوم في زيت وسمنة

ضيفي الصلصة وقليل من الماء المغلي ثم الشطة

قلبيهم جيدا ثم ترص أنصاف البيض المسلوق في الطاسة ثم الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة

طريقة البيض التركي بالطماطم والجبن – وصفة نادية السيد

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني الأصلي

مقادير حواوشي إسكندراني 

عجينة بيتزا جاهزة

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

فلفل رومي

فلفل حار

طماطم مكعبات صغيرة

ملح وفلفل

كمون

بهارات

بابريكا

جنزبيل

بصل بودرة

ثوم بودرة

شطة

طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي في البيت

طريقة تحضير حواوشي إسكندراني

أخلطي كل المكونات والخضار والبهارات مع اللحمة المفرومة

أخلطي المكونات جيدا ثم تفرد العجينة وتحشى بحشوة الحواوشي ويضاف طبقة أخرى من العجين وتغلق جيدا

ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم . 

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