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متاح لـ 4 فئات فقط.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

متاح لـ 4 فئات فقط.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين2025

اضافة المواليد على بطاقة التموين
اضافة المواليد على بطاقة التموين
رشا عوني

تزايدت معدلات البحث عن طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 وهل يوجد ضم للمواليد على البطاقات خلال العام الجاري  خاصة مع توقف هذه الخدمة مؤقتاً من الوزارة باستثناء بعض الفئات المستحقة . 

كيفية تسجيل المواليد على بطاقة التموين 

السؤال الأشهر على الإطلاق هو: كيف أسجل المواليد؟، خاصة بعد فترات طويلة من توقف هذه الخدمة، والإجابة هي أن وزارة التموين وفرت عدة قنوات للتسجيل، على رأسها بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح خطوات ميسّرة تشمل:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/ 

- اختيار "خدمات التموين"

- اختيار "ضم أفراد أسرتي"

- إدخال بيانات الطفل أو الزوجة أو الفرد المراد إضافته

- رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج

- الضغط على زر "إرسال" واستلام رقم الطلب

اضافة المواليد على التموين 

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟ 

 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيانات سابقة، أنه لا توجد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة لـ إضافة مواليد التموين 

حسب ما أعلنته وزارة التموين، ستكون الخدمة متاحة فقط للفئات المستحقة، وهذه الفئات تشمل:

- مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- أبناء الشهداء وزوجاتهم.

- أبناء الأسر البديلة.

يجب على هذه الفئات التوجه إلى إضافة مواليد وزارة التموين 2025 فور إتاحة الخدمة، لضمان إضافة أبنائهم إلى بطاقة التموين وتلقي الدعم المستحق.

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 

لا تقتصر إضافة المواليد على أي أسرة ترغب في ذلك، بل هناك شروط محددة يجب توافرها، مثل:

- يجب ألا يقل عمر المولود عن 4 سنوات.

- يمكن إضافة المواليد فقط إذا كان عدد الأفراد على بطاقة التموين أقل من 4 أفراد.

- يحق للأسر التي تضم أبناء غير مضافين على بطاقة التموين الاستفادة من الخدمة، بشرط أن تتوافق مع الشروط.

اضافة المواليد على التموين 

تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2025

يمكنك الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا، ووفقا للبوابة ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبًا.

يمكن للعائلات التي تستوفي هذه الشروط التوجه إلى رابط مفتوح إضافة مواليد وزارة التموين 2025 لإتمام العملية بأسرع وقت.

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

يطرح المواطنون سؤالًا مهمًا: متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟ وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر قرار رسمي يُحدد موعدًا دقيقًا، إلا أن وزير التموين أكد أنعام 2025 سيشهد دخول جميع المستحقين للدعم في المنظومة التموينية، فيما سيتم استبعاد كل شخص غير مستحق.

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