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بشعار «لنبني سلامتنا معاً».. وكيلا وزارتي الصحة والعمل بالشرقية يشهدان المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بشعار «لنبني سلامتنا معاً».. وكيلا وزارتي الصحة والعمل بالشرقية يشهدان المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

شهد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية وأحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية فعاليات المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية والذي نظمته مديرية العمل بالتعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية، على مدار يومين بقاعة الشهيد أحمد منسي بنادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، تحت شعار «لنبني سلامتنا معاً»، بحضور الدكتور عمرو إبراهيم وكيل مديرية الصحة، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نور الهدى أسامة مدير إدارة الصحة المهنية، وسعيد إسماعيل رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بصحة الشرقية، وممثل عن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، ومدير معهد السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مسئولي أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للصحة، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والقطاع الصحي الخاص، وعدد من مديري وممثلي المستشفيات الخاصة.

وأعرب الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال كلمته بالمؤتمر عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية، والذي يأتي تأكيداً على أهمية استمرار التعاون بين مديريتي الصحة والعمل، وتكامل الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز إجراءات الوقاية من المخاطر داخل المنشآت الصحية، ومؤكداً على أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بالمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها، والتدريب المستمر على خطط الطوارئ والإخلاء والتعامل مع الحرائق، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وجميع العاملين والمرضى والمترددين على المنشآت الصحية، مشيداً بالتعاون المثمر بين مديرية الصحة ومديرية العمل بالشرقية في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأشار إلى أن المؤتمر تضمن عدد من المحاضرات العلمية التي تناولت القوانين والتشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، إلى جانب عرض محاكاة وتجارب عملية لأكواد الحريق وخطط الإخلاء الجزئي والكلي للأقسام الحيوية بالمستشفيات، فضلاً عن تقديم فقرات توعوية وتفاعلية تحت عنوان «ركز وفكر واكتشف الخطر»، بهدف تعزيز الوعي بالمخاطر المهنية وسبل الوقاية منها والتعامل معها.

كما تم خلال فعاليات المؤتمر إهداء درع التميز للدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقديراً لجهوده ودوره المتميز في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة ودعم التعاون والتنسيق المشترك بين مديرية الصحة والعمل،

وفي ختام فعاليات المؤتمر تم تكريم أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لصحة الشرقية، وممثلي الجهات والهيئات المشاركة، تقديراً لجهودهم المتميزة في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ودورهم في توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين والمرضى والمترددين على المنشآت الصحية.

بالشرقية وزارة الصحة وزارة العمل المؤتمر الثاني

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