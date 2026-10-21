شعبة المحمول: مصر الثانية عالميًا في ارتفاع أسعار الهواتف.. والمبيعات تتراجع 20%

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية بنسب تتراوح بين 6.5% و8.5%، فيما زادت أسعار هواتف آيفون بنسب تتراوح بين 5% و7%، مرجعًا ذلك إلى تحركات سعر الدولار وتأثيرها على تكلفة الاستيراد.

ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

وقال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، اليوم الأربعاء، إن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، بعد تركيا.

تراجع مبيعات الهواتف 20% خلال 6 أشهر

وأوضح رئيس شعبة المحمول أن الزيادات السعرية انعكست سلبًا على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن مبيعات الهواتف المحمولة تراجعت بنحو 20% خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف أن تغيرات سعر الدولار تؤثر بصورة مباشرة على تكلفة استيراد الهواتف، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار التي يتحملها المستهلكون في السوق المصرية.

سعر الدولار وتأثيره على أسعار الهواتف

وأشار طلعت إلى أن سعر الدولار سجل، اليوم، مستويات بلغت 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما سجل في البنك المركزي المصري 54.44 جنيه للشراء و54.58 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام التي ذكرها خلال المداخلة.

وأكد أن تحركات سعر الصرف تأتي ضمن العوامل المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، بالتزامن مع تراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة، في ظل الزيادات التي شهدتها أسعار الأجهزة بالسوق المحلية.