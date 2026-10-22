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شيكو ينضم إلى دراما رمضان 2027 بمسلسل «مصلحة الجوازات»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيكو ينضم إلى دراما رمضان 2027 بمسلسل «مصلحة الجوازات»

الفنان شيكو
الفنان شيكو
علا محمد

تعاقد الفنان شيكو رسميًا على بطولة مسلسل جديد يحمل اسمًا مؤقتًا «مصلحة الجوازات»، من إنتاج حسن عسيري، لينضم إلى خريطة مسلسلات رمضان 2027 على شاشة MBC مصر.

ومن المقرّر أن يُكشف عن مزيد من تفاصيل العمل وأبطاله خلال الفترة المقبلة.

وكان قد كشف الفنان شيكو عن تفاصيل مشاهد الأكشن في فيلم "صقر وكناريا"، مؤكدًا أن تنفيذها كان أكثر صعوبة مما كان يتوقع، مشيرًا إلى اختلاف أسلوبه عن الفنان محمد إمام في أداء المشاهد الخطرة.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أنه استعان بدوبلير لتنفيذ مشاهد الأكشن التي تنطوي على خطورة، بينما تولى محمد إمام تنفيذ عدد من تلك المشاهد بنفسه.

وأضاف “شيكو” أن الفيلم سيقدم شخصيتين متناقضتين تمامًا، لافتًا إلى أن الاختلاف الكبير بين الشخصية التي يجسدها وبين شخصية محمد إمام سيكون أحد أبرز عناصر التشويق والتميز في أحداث الفيلم، ويمنح العمل طابعًا مختلفًا يجذب الجمهور.

الفنان شيكو مسلسل جديد شيكو حسن عسيري mbc مصر

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