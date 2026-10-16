شيكو بانزا والدباغ يقودان الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الجيش الوطني الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراس المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - عبد الله الزناري - عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد ربيع - عبدالله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - حسام أشرف - شيكو بانزا

البدلاء:

محمد صبحي - أحمد حسام - محمد فرج - محموج جهاد - إيشو - محمد حامد - احمد الجفالي - ناصر منسي - أحمد شريف

وصول الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد أماهورا بكيجالي، استعدادًا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء القمة المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد أماهورو في كيجالي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً