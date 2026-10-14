المساعد حسم الأمر.. إبراهيم نورالدين: «شيكو بانزا» خلق الاحتكاك مع «داري» ولا يستحق ركلة جزاء

حسم الخبيران التحكيميان إبراهيم نور الدين وأحمد الشناوي الجدل المثار حول أحقية نادي الزمالك في الحصول على ركلتي جزاء خلال مواجهته أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم نور الدين، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء في لعبة أشرف داري وشيكو بانزا، موضحًا أن لاعب الزمالك هو من قام بالحجز وخلق الاحتكاك، دون أن يلعب على الكرة.

وأضاف نور الدين أنه لا يوجد اختلاف في تطبيق قوانين كرة القدم بين مصر وأوروبا، مؤكدًا أن قوانين اللعبة واحدة، كما أعرب عن أمنيته بألا يتولى الكابتن عصام عبد الفتاح تحليل أي لعبة تحكيمية.

إبراهيم نور الدين يوضح حقيقة ركلة الجزاء الثانية

وبشأن اللقطة الثانية، أوضح إبراهيم نور الدين أن مروان عطية دفع شيكو بانزا، معتبرًا أن اللعبة شهدت ركلة جزاء لم تُحتسب، لكنه أشار إلى أن رفع الحكم المساعد رايته يعني خروج الكرة من الملعب، وهو ما ينفي أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء في هذه الحالة.

أحمد الشناوي: لا توجد ركلة جزاء للزمالك

من جانبه، أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي عدم أحقية الزمالك في ركلة جزاء خلال لعبة أشرف داري وشيكو بانزا، متسائلًا عن الكرة التي كان يلعب عليها لاعب الزمالك، وما إذا كانت في حوزته حتى يقوم بالحجز على مدافع الأهلي.

وفيما يتعلق باللقطة الثانية، أوضح الشناوي أن الدفع الذي تعرض له شيكو بانزا من مروان عطية لا يرتقي إلى ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن رفع الحكم المساعد رايته للإشارة إلى خروج الكرة خلال العرضية يؤكد صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.