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إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بطاقة التموين
بطاقة التموين
محمد غالي

يبحث العديد من المواطنين عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وحاجة الأسر للاستفادة من منظومة الدعم التمويني. 

وتتصدر هذه الخدمة اهتمامات الأسر، خصوصا الراغبين في ضم أطفالهم حديثي الولادة أو الزوجات غير المقيدات بعد.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

هل تم فتح باب إضافة المواليد إلى بطاقة التموين؟

حتى الآن، لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد لجميع الفئات بشكل رسمي وشامل. 

إلا أن مصادر رسمية أكدت أن الوزارة تعمل على مراجعة قاعدة البيانات تمهيدا لإتاحة الخدمة تدريجيا للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط، مع استبعاد غير المستحقين خلال عام 2025.

الفئات المسموح لها بإضافة المواليد حاليا

وفقا لما أعلنته وزارة التموين في مراحل سابقة، فإن إضافة المواليد مقتصرة على بعض الفئات التي تم تصنيفها ضمن الفئات الأكثر احتياجا، وهم:
المستفيدون من معاش تكافل وكرامة.
حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.
أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.
أبناء الأسر البديلة المعتمدة من التضامن الاجتماعي.

من أي سن يمكن إضافة المواليد؟

الوزارة لم تحدد رسميا سنا معينا بعد، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن الإضافة تبدأ من عمر عامين فأكثر، وقد يتم تحديث هذا الشرط مع التوسعة المرتقبة في 2025.

كيف تسجل المواليد على بطاقة التموين؟

أتاحت وزارة التموين إمكانية تسجيل المواليد الجدد من خلال بوابة مصر الرقمية، لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل مكاتب التموين. 

ويمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل:
1.الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg
2.اختيار “خدمات التموين”.
3.الضغط على “ضم أفراد أسرتي”.
4.إدخال البيانات المطلوبة للطفل أو الفرد المراد إضافته.
5.رفع المستندات الداعمة مثل شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج.
6.الضغط على “إرسال” واستلام رقم الطلب لمتابعة حالة الإجراء.

أهمية بوابة مصر الرقمية لإضافة أفراد البطاقة التموينية

تحولت بوابة مصر الرقمية إلى المنصة الرسمية المعتمدة لإدارة كافة خدمات التموين، وعلى رأسها إضافة المواليد وتحديث البيانات واستخراج بدل فاقد أو تالف. وتتميز البوابة بسهولة الاستخدام وتوفير الوقت، مما يجعلها بديلا عصريا لزيارة مكاتب التموين.

إضافة المواليد بطاقة التموين ارتفاع الأسعار إضافة المواليد إلى بطاقة التموين وزير التموين

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