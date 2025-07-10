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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2805 مخالفات تموينية متنوعة بالجيزة

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

 وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين.


وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين خلال شهر والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.


وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن ضبط ٢٨٠٥ مخالفات تموينية متنوعة حيث تم ضبط ٣٩٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة ٥٠ كجم وطن لحوم ومصنعاتها و٢١٢٤ بطاقة تموينية و٥٦٠ اسطوانة بوتاجاز منزلى و١٢٦ لتر زيت و ٦٣٨ زجاجة زيت تمويني و٦٨٢ كيلو سكر تمويني  و١٥٠ كيلو ملح طعام و ٥ طن مخللات و٩٤١ علبة سجائر  .


كما تم ضبط ٣٢ ألف لترًا من السولار و٢طن مازوت و٤٩٢٧ لتر بنزين ٩٢ و٣٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ ،كما تم ضبط ٣٣٥٣٥ لتر زيوت بترولية معاد تدويرها .


وبيّن التقرير أنه تم تحرير ٢٤٢٢ محاضر تموينية في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، و٣٤ محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى ٣٤٩ محضرًا في مجال الأسواق والمحال العامة.


ومن جانبه صرّح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت ١١.٥ مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر يونيو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة مخالفات تموينية

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