طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 والأوراق المطلوبة

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين محدودي الدخل، لمعرفة الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، للحصول على كمية أكبر من السلع الغذائية التي توفرها الدولة للمواطنين مستحقي الدعم.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

ثمة مجموعة من الأوراق اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 كالآتي:

صورة بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجلًا باسم رب الأسرة.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

في حالة استشهاد الوالد، أحضر مستندًا يثبت ذلك.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

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طريقة إضافة المواليد

سجّل على بوابة مصر الرقمية.

اضغط على أيقونة التموين.

سجل رقم الهاتف والرقم السري.

اختر خدمات التموين.

اكتب الاسم الأول للأم.

اضغط على أيقونة «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.

سجّل صلة قرابة المولود.

اختر أيقونة «ضم الأبناء».

ثم اضغط على أيقونة «إضافة».

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

ألا يزيد عدد أفراد بطاقة التموين عن 4 أفراد «زوج وزوجة و2 من الأبناء».

ألا يزيد المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.