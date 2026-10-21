من 4.3 إلى 9.3 مليون طن.. كيف قفزت الصادرات الزراعية المصرية خلال 12 عامًا؟

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال التوسع في الزراعات العضوية، وتكويد المزارع، وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية.

وأوضح فاروق أن هذه الجهود انعكست على نمو حجم الصادرات الزراعية المصرية، التي ارتفعت إلى نحو 9.3 مليون طن عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن عام 2014، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 10 ملايين طن بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية للقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير الزراعة خلال مشاركته بجلسة الأمن الغذائى بمنتدي مصر 2026 ، أن المنتجات الزراعية المصرية نجحت في الوصول إلى نحو 160 سوقًا خارجيًا، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة للتوسع في الأسواق التصديرية القائمة، وفتح أسواق جديدة، بما يتيح فرصًا أكبر أمام المنتجات الزراعية المصرية.

التوسع في تكويد المزارع والزراعات العضوية

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في منظومة تكويد المزارع، التي بلغت إجمالي المساحات المسجلة بها نحو 280 ألف فدان، بما يدعم منظومة التتبع والرقابة على المنتجات الزراعية، ويعزز الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية المطلوبة للتصدير.

ولفت إلى أن التوسع في الزراعات العضوية وتطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لرفع القيمة التنافسية للمنتجات المصرية، وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمنتجات الآمنة والمطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الإنتاج والتصدير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

دعم التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة

وفيما يتعلق بالتصنيع الزراعي، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص وتوفير التيسيرات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتقليل الفاقد، وزيادة فرص تسويق المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار فاروق إلى أن نجاح مصر في احتلال المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة يعكس أهمية التوسع في التصنيع الزراعي، والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها الإنتاج المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتصدير، بما يدعم نمو الصادرات ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.

وشدد وزير الزراعة على أن استمرار تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، ورفع جودة المحاصيل، والتوسع في التصنيع وفتح الأسواق الخارجية، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الزراعية العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.