خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 أونلاين .. مين يستحق؟

مازالت عمليات البحث تتزايد عن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، للفئات المستحقة فقط التي حددتها وزارة التموين.

ويتساءل المواطنون هل يوجد ضم مواليد في التموين2025؟ وخطوات تسجيل المواليد على البطاقة أونلاين ، وهو ما نستعرضه معكم خلال السطور التالية ..

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيانات سابقة، أنه لا توجد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة لـ إضافة مواليد التموين

وأعلنت وزارة التموين، ستكون الخدمة متاحة فقط للفئات المستحقة، وهذه الفئات تشمل:

- مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- أبناء الشهداء وزوجاتهم.

- أبناء الأسر البديلة.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

طريقة تسجيل المواليد على بطاقة التموين

- الدخول على بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/

- اختيار "خدمات التموين"

- اختيار "ضم أفراد أسرتي"

- إدخال بيانات الطفل أو الزوجة أو الفرد المراد إضافته

- رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج

- الضغط على زر "إرسال" واستلام رقم الطلب

شروط إضافة المواليد على التموين

ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات.

ألا يتجاوز عدد الأفراد على البطاقة 4 أفراد زوج وزوجة وطفلان مع إمكانية إضافة فرد رابع إذا كانت الأسرة مكونة من 3 فقط وتنتمي للفئات الأولى بالرعاية.

تقديم طلب واحد فقط لكل مولود وسيتم حذف الطلبات المكررة تلقائيا.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

• صورة بطاقة التموين الحالية

• صورة الرقم القومي لرب الأسرة

• رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة

• شهادات الميلاد أو صور الرقم القومي لجميع الأفراد المقيدين بالبطاقة

• وثيقة رسمية في حالة استشهاد أحد الوالدين

• صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت معاش التضامن أو تكافل وكرامة حسب الحالة