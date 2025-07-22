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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا
طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا
عبد الفتاح تركي

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 أصبحت من المطالب الأساسية لدعم الأسر محدودة الدخل، خصوصًا تطبيق الشروط الجديدة التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه على نحو فاعل ومنظم من خلال التقديم الإلكتروني.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025

وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت في بيان رسمي، إن هذه منظومة البطاقات التموينية ترمي إلى تحسين منظومة الدعم من خلال توضيح الفئات المستحقة والمعايير المطلوبة للاستفادة من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية.

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الفئات المستحقة لإضافة المواليد

وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن تحديثات تخص الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025، وسط تركيز على الأسر الأكثر حاجة إلى الدعم، إذ تتضمن الفئات المستحقة ما يلي: 

  • أصحاب معاش تكافل وكرامة.
  • المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي.
  • أبناء وزوجات الشهداء والأسر البديلة.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • الحالات الإنسانية والاجتماعية الحرجة التي تعتمدها وزارة التضامن الاجتماعي.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 تخضع إلى هذه التصنيفات، لضمان دعم فئات تستحق الدعم الاجتماعي وتعزيز التكافل.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

لا يمكن إجراء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 من دون الالتزام بالشروط التالية التي تحددها الوزارة لضبط العملية: 

ألا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على البطاقة ثلاثة، ويُسمح بإضافة فرد رابع فقط للفئات المستحقة المحددة.

ألا يقل عمر الطفل المطلوب إضافته عن 4 سنوات.

يجب أن يكون دخل رب الأسرة أقل من 3000 جنيه شهريًا، أو أن يكون معاشه لا يتخطى 2500 جنيه.

هذه المعايير تضمن توجيه الدعم بشكل دقيق لمن هم في حاجة فعلية، مما يساعد في تنظيم الاستفادة وتوسيع العدالة الاجتماعية.

طريقة تقديم طلب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 إلكترونيا

وزارة التموين أتاحت التقديم الإلكتروني لتسجيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر منصة مصر الرقمية، ما يسهل على المواطنين الاستفادة بخدمات التموين، من دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب: 

زيارة بوابة مصر الرقمية والدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمات التموين ثم الضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين».

ملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة التي تثبت حالة الاستحقاق.

إرسال الطلب والحصول على رقم متابعة لمتابعة حالة الطلب لاحقًا.

بعد تقديم الطلب، تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات في مدة تتراوح بين 7 و14 يوم عمل، يتم بعدها إعلام المتقدم بقبول الطلب أو طلب المستندات الناقصة.

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طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025

تجهيز المستندات أمر حاسم لقبول الطلب، وتشمل الأوراق الأساسية ما يلي: 

  • صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.
  • صورة البطاقة التموينية نفسها.
  • شهادات الميلاد للمواليد المراد إضافتهم على البطاقة.
  • رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة لتسهيل التواصل ومتابعة الطلب.
  • مستندات تثبت الاستحقاق مثل كروت «تكافل وكرامة»، أو «التضامن الاجتماعي»، بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة استشهاد في حال الضرورة.

الاهتمام بتوفير هذه المستندات كاملة يسرّع من قبول الطلب دون الحاجة إلى إعادة التقديم أو إكمال المستندات لاحقًا.

نصائح لضمان قبول إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025

لرفع فرص قبول الطلب في إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025، يجب على المتقدمين اتباع بعض الإرشادات: 

  • تأكد من أن رقم الهاتف المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية أو رب الأسرة.
  • رتّب وجهّز جميع المستندات المطلوبة قبل التقديم لتجنب التأخير.
  • تابع حالة الطلب عبر رقم المتابعة من خلال بوابة مصر الرقمية بانتظام.
  • احتفظ بنسخ ورقية من جميع المستندات، حيث يمكن أن تطلب الجهات المختصة مراجعتها في مكتب التموين.

هذا التنظيم والمتابعة يضمنون استكمال العملية بنجاح واستخدام الدعم المالي بشكل مناسب.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

العنصر    النطاق

  • عدد أفراد البطاقة                3 أفراد حدًّا أقصى، 4 للفئات المستحقة
  • عمر المولود المضاف          4 سنوات فأكثر
  • دخل رب الأسرة                   حتى 3000 جنيه شهريًا أو معاش حتى 2500 جنيه
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