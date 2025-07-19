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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

DuckDuckGo يطلق فلترا جديدا لحجب الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي من نتائج البحث

DuckDuckGo
DuckDuckGo
شيماء عبد المنعم

أعلن متصفح DuckDuckGo، المعروف بتركيزه على الخصوصية، عن طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء الصور المولدة بـ الذكاء الاصطناعي من نتائج البحث. 

تأتي هذه الخطوة استجابة لتعليقات المستخدمين الذين أبدوا انزعاجهم من كثرة المحتوى الصناعي الذي يعيق الوصول إلى صور واقعية وموثوقة.

للاستفادة من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى تبويب الصور بعد إجراء أي بحث، حيث سيظهر خيار جديد بعنوان “صور الذكاء الاصطناعي” ضمن قائمة منسدلة. 

من هناك، يمكن اختيار “إظهار” أو “إخفاء” الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، كما يمكن تفعيل الفلتر بشكل دائم من إعدادات البحث من خلال خيار “إخفاء الصور المنشأة بالذكاء الاصطناعي”.

تعتمد الميزة الجديدة على قوائم حظر مفتوحة المصدر يتم تنسيقها يدويا، مثل قائمة “nuclear list” الشهيرة من إضافات uBlockOrigin وHuge AI Blocklist. 

ورغم أن الفلتر لا يضمن حجب جميع الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه يساهم في تقليلها بشكل كبير.

يأتي إطلاق هذا الفلتر في وقت تتزايد فيه الانتقادات لما يعرف بـ"محتوى الذكاء الاصطناعي الرديء" أو AI slop، وهو محتوى منخفض الجودة يتم إنتاجه عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويغزو الإنترنت بوتيرة متسارعة.

وألمح فريق DuckDuckGo إلى نيته توسيع خيارات الفلترة مستقبلا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

جدير بالذكر أن الإعلان تضمن مثالا بحثيا عن “فرخ الطاووس”، في إشارة إلى جدل سابق حول نتائج جوجل التي أظهرت صورا مصطنعة بكثرة عند البحث عن هذا الموضوع بدلا من صور واقعية.

ويشار إلى أن DuckDuckGo هو محرك بحث ومتصفح يركز على الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، تأسس عام 2008 على يد جابرييل وينبرج، ويتميز بعدم تتبع نشاطات المستخدمين أو تخزين سجلات البحث، على عكس العديد من محركات البحث التقليدية مثل جوجل.

من بين أبرز مزايا DuckDuckGo، أنه لا يقوم بتخزين بياناتك الشخصية أو سجل البحث، كما يمنع أدوات التتبع التابعة لطرف ثالث أثناء التصفح، ويوفر نتائج بحث نظيفة وغير مخصصة بناء على نشاطك، كما أنه متوفر كـ تطبيق على الهواتف المحمولة وكـ متصفح على أنظمة ويندوز وماك.

DuckDuckGo إخفاء الصور الذكاء الاصطناعي متصفح

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