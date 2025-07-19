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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أدوبي تطلق أدوات جديدة لتحرير الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي

Adobe
Adobe
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أدوبي Adobe، عن إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تقدم طرقا ممتعة لإنشاء مؤثرات صوتية والتحكم في المخرجات الفيديو المولدة. 

وذلك بالإضافة إلى الأوامر النصية التقليدية التي تتيح للمستخدمين وصف ما يجب أن تنتجه أو تعدله نماذج Firefly الخاصة بـ أدوبي، أصبح بإمكان المستخدمين الآن استخدام تسجيلات صوتية شبيهة بالأصوات التمثيلية لإنشاء أصوات مخصصة، بالإضافة إلى استخدام مقاطع مرجعية لتوجيه الحركات في مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها باستخدام Firefly.

أداة إنشاء المؤثرات الصوتية التي تم إطلاقها في المرحلة التجريبية بيتا عبر تطبيق Firefly يمكن استخدامها مع مقاطع الفيديو المسجلة أو المولدة، وتوفر تحكما أكبر في إنشاء الصوت مقارنة بأداة Veo 3 من جوجل. 

تشبه الواجهة الجدول الزمني لتحرير الفيديو، مما يتيح للمستخدمين مطابقة المؤثرات التي يقومون بإنشائها مع توقيت مقاطع الفيديو التي تم تحميلها. 

تعد هذه الأداة هي جزء من تطوير مشروع Super Sonic الذي عرضته أدوبي في حدث Max الذي أقامته في شهر أكتوبر الماضي، الأداة لا تدعم الصوت البشري، لكنها تدعم إنشاء مؤثرات صوتية مثل تحطم الأغصان، خطوات الأقدام، تأثيرات السوستة، وغير ذلك من الأصوات البيئية مثل أصوات الطبيعة أو أجواء المدينة.

تشمل التحديثات الجديدة للأدوات التوليدية في Firefly أيضا التحكمات المتقدمة في مولد النص إلى فيديو، وخاصية مرجع التكوين التي تتيح للمستخدمين تحميل فيديو مع وصف النص لتكرار تكوين ذلك الفيديو في الفيديو المولد، مما يجعل الوصول إلى نتائج محددة أسهل مقارنة بالإدخال المتكرر للأوصاف النصية فقط. 

كما يتيح قص الإطارات الرئيسية للمستخدمين تحميل صور للإطار الأول والأخير ليستخدمها Firefly في توليد الفيديو بينهما، بالإضافة إلى ذلك، تقدم أدوبي الآن إعدادات نمط جديدة توفر مجموعة من الأنماط المرئية التي يمكن للمستخدمين اختيارها بسرعة، مثل الأنمي، الفن المتجسم، الطين المتحرك، والمزيد.

هذه الإعدادات متاحة فقط لاستخدامها مع نموذج Firefly التوليدي الخاص بـ أدوبي، ومع ذلك، نتائج العرض الحي الذي شاهدته لم تكن مثالية.

ومع ذلك، تواصل أدوبي إضافة دعم لنماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة ضمن أدواتها، وأفاد ألكسندر كوستين، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدوبي، لصحيفة The Verge بأن هذه الإعدادات قد تكون متاحة أيضا للاستخدام مع نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية في المستقبل. 

مما يشير إلى أن أدوبي تسعى للحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال البرمجيات الإبداعية مع تزايد شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي، حتى وإن كانت تتأخر عن شركات مثل OpenAI وجوجل في نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.

أدوبي الذكاء الاصطناعي Firefly تحرير الأفلام

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