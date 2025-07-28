موسم إجازات في الدولة.. ماذا بعد عطلة المولد النبوي 2025

مع اقتراب ذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد ﷺ، تتجه أنظار ملايين المصريين إلى معرفة موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025، باعتبارها مناسبة دينية وروحية عزيزة على قلوب المسلمين، وأيضًا عطلة رسمية ينتظرها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذه المناسبة، تتزين شوارع مصر بالمظاهر التراثية، وتعمّ الأجواء الاحتفالية المساجد والزوايا والأسواق.

ويُعد المولد النبوي من المناسبات التي تمتزج فيها الروحانيات بالعادات الشعبية، حيث يحرص المصريون على الاحتفال به بطريقتهم الخاصة التي توارثوها عبر الأجيال.

أولًا: موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بحسب ما أعلنته أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لهذا العام سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، والذي يتزامن مع 12 ربيع الأول 1447 هجريًا. وتُمنح هذه الإجازة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والمدارس، والبنوك، والقطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا بتحديد موعد الإجازة، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويتم تعميمه على المؤسسات الحكومية والخاصة قبل موعد الإجازة بعدة أيام، لضمان تنظيم سير العمل.

ويُعد توقيت الإجازة فرصة مثالية للعاملين للاستمتاع بعطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام متواصلة، حيث يليها يومي الجمعة والسبت (5 و6 سبتمبر)، وهما عطلتان أسبوعيتان رسميتان في معظم الجهات.

ثانيًا: أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر

تتميّز مصر بطابع خاص في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وتتنوع مظاهر الاحتفال بين الطقوس الدينية والعادات الشعبية، ومن أبرزها:

• حلوى المولد:

تنتشر في المحال والأسواق حلوى المولد النبوي، وفي مقدمتها عرائس المولد المصنوعة من السكر، وحصان المولد، إلى جانب أنواع مختلفة من المكسرات والحلويات التقليدية.

• المدائح النبوية:

تُنظم العديد من حفلات الإنشاد والمدح النبوي داخل المساجد والزوايا، وتُحييها فرق صوفية أو منشدون محترفون بأناشيد تحيي ذكرى السيرة العطرة للنبي ﷺ.

• الخيام والمواكب:

تُنصب خيام رمزية في بعض الأحياء الشعبية، حيث يتم توزيع الطعام والحلوى مجانًا، وتُقام مواكب احتفالية في بعض المحافظات، خاصة في صعيد مصر.

• الدروس الدينية والندوات:

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف محاضرات وندوات دينية تسلط الضوء على الجوانب الأخلاقية والإنسانية في حياة النبي محمد ﷺ.

• عطلة رسمية:

يتلقى العاملون في الحكومة، والمدارس، والبنوك، والقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي.

ثالثًا: رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2025

في ظل التطور الرقمي، أصبحت رسائل التهنئة وسيلة محببة يتبادل بها المصريون المحبة والدعاء، ومن أبرز العبارات المتداولة:

• "كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد خير الأنام، سيدنا محمد ﷺ.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات."

• "في ذكرى مولد النبي الكريم، نتمنى لكم أيامًا عامرة بالإيمان، وسنوات مملوءة بالسعادة والسلام. مولد نبوي مبارك."

• "اللهم اجعل هذه الذكرى العطرة سببًا في تهذيب نفوسنا، وتقويم أخلاقنا، وتقربنا إلى نبيك المختار شفيع الأمة."

• "بأجمل العبارات، وأصدق الدعوات، نهنئكم بمولد رسول الرحمة.. وكل مولد نبوي شريف وأنتم إلى الله أقرب."

• "في ذكرى مولد النور، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته، وأن نقتدي بهديه وسنته."

• "أسأل الله أن يُحيي في قلوبنا سيرة الحبيب المصطفى، ويجعل يوم مولده بداية لكل خير."

• "كل عام وأنتم بخير بمولد من أضاء الله به الكون.. محمد بن عبد الله ﷺ."

رابعًا: الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 في مصر

بخلاف إجازة المولد النبوي، تتبقى للمصريين عطلتان رسميتان خلال ما تبقى من عام 2025، وهما:

• الخميس 4 سبتمبر 2025 – عيد المولد النبوي الشريف

• الاثنين 6 أكتوبر 2025 – عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)

خامسًا: إجازات شهر أغسطس 2025

رغم كثرة أيام الجمعة والسبت في شهر أغسطس، إلا أن الشهر لا يشهد أي عطلات رسمية، حيث تقتصر الإجازات على العطلات الأسبوعية فقط، وجاءت كالتالي:

• الجمعة 1 أغسطس

• السبت 2 أغسطس

• الجمعة 8 أغسطس

• السبت 9 أغسطس

• الجمعة 15 أغسطس

• السبت 16 أغسطس

• الجمعة 22 أغسطس

• السبت 23 أغسطس

• الجمعة 29 أغسطس

• السبت 30 أغسطس



المولد النبوي الشريف في مصر ليس مجرد عطلة رسمية، بل مناسبة روحية تُحيي في النفوس معاني المحبة، والتسامح، والاقتداء بسيرة النبي محمد ﷺ. وبين طقوس الإنشاد، وموائد الحلوى، والدروس الدينية، تتجدد الروح الدينية لدى المواطنين، في لحظة احتفال جماعي تُجسد خصوصية مصر في الاحتفاء بالتراث النبوي. ومع اقتراب موعد الإجازة في 4 سبتمبر، يتأهب المصريون لهذه المناسبة الجليلة بما يليق بمقام صاحب الذكرى، رسول الإنسانية والرحمة.