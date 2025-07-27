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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، بحسب ما أجمعت عليه الحسابات الفلكية.. ومازالت عمليات البحث مستمرة عن موعد إجازة المولد النبوي 2025 و الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 ، حيث يترقب المواطنون في جميع القطاعات أقرب إجازة رسمية مدفوعة الأجر خاصة مع انتهاء نصف العام الحالي و انقضاء إجازات الأعياد الطويلة.

وفقا لأجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 ستكون يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول 1447 هجريا، وفق الحسابات الفلكية.

وتعتبر الإجازة يوما رسميا مدفوع الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، حيث تأتي الإجازة هذا العام في منتصف الأسبوع، ما يتيح للموظفين الاستمتاع بعطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام عند ضمها لعطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، بحسب ما أجمعت عليه الحسابات الفلكية، وهو يوم 12 ربيع الأول، الذي يوافق يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحسب أشهر الروايات.

يُعد المولد النبوي الشريف أحد أبرز المناسبات الدينية التي تحظى بمكانة رفيعة في قلوب المسلمين، ويترقبه المصريون سنويًا، حيث يبحث الآلاف منهم عن موعد إجازة المولد النبوي 2025 سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لما تمثله من عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة المولد النبوى إجازة المولد النبوى

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