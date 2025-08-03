مفيش عطلات رسمية في أغسطس.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

مع بداية شهر أغسطس، يترقب الجميع العطلات الرسمية هذا الشهر، وأقرب إجازة رسمية يحصل عليها موظفي القطاع الخاص والحكومي، وازدادت معدلات البحث عن موعد المولد النبوي2025 الذي يعتبر أقرب إجازة مقبلة .

هل توجد إجازة رسمية في أغسطس 2025؟

لكن وفقاً لجدول مجلس الوزراء، فشهر أغسطس لا يتضمن أية إجازات رسمية، ولا توجد أي مناسبة به، سوى العطلات الأسبوعية المعروفة الجمعة والسبت في الكثير من المصالح الحكومية .

موعد إجازة المولد النبوي الشريف2025



وفقا لأجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 ستكون يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول 1447 هجريا، وفق الحسابات الفلكية.

المولد النبوي2025

3 أيام إجازة متواصلة

ومن المميز أن يكون يوم الخميس إجازة رسمية حيث يستطيع الموظفون وبعض العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة طويلة على قدر الإمكان لمدة 3 أيام متتالية .

وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر ، الجمعة 5 سبتمبر ، السبت 6 سبتمبر .

العطلات الرسمية 2025

وبعد انتهاء نصف العام الجاري، تزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 وهي كالتالي :

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف 2025

-عيد القوات المسلحة الاثنين 6 أكتوبر 2025 ، وسيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025.