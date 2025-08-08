قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من عواقب السيطرة على غزة
الزم بيتك.. مصطفى بكري يتلقى رسالة تهديد من الإخوان
تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة
1.25 مليار دولار لإسقاط مصر.. مصطفى بكري يفضح تمويل جماعة الإخوان
ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة.. هل فاتتك بأذان المغرب؟.. لديك فرصتان
كنت قاصد خدش الحياء عشان الفلوس.. اعتراف صادم من طليق هدير عبد الرازق
مصطفى بكري لـ نتنياهو: لن تسمح بالتهجير.. وفكر في كلام اللواء خالد مجاور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إجازة المولد النبوي 2025.. متى تأتي وعدد الإجازات المتبقية في العام؟

إجازة المولد النبوي 2025.. متى تأتي وعدد الإجازات المتبقية في العام؟
إجازة المولد النبوي 2025.. متى تأتي وعدد الإجازات المتبقية في العام؟
عبد العزيز جمال

يزيد البحث عن موعد إجازة المولد النبوي 2025 على محركات البحث، حيث يرغب الموظفون  وغيرهم  في معرفة الموعد الرسمي لهذه الإجازة، والتي يستفيد منها العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك، خاصة مع اقتراب انتهاء الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وللباحثين عن إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 ، فستحل يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق أيضًا 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

ومن المقرر أن  يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء في مصر باعتماد هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، بما في ذلك القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك البنوك، ويُذكر أن شهر صفر الحالي سيكون 29 يومًا فقط وفقًا للحسابات الفلكية.

إجازة 3 أيام 

وتكتسب هذه الإجازة خصوصية كبيرة هذا العام كونها تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح المصريين عطلة مطولة لمدة 3  أيام تبدأ من الخميس وحتى السبت، ما يجعلها فرصة مميزة للراحة.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يُعتبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من أعظم القربات إلى الله، ومن السنن التي تعبر عن حب المسلمين لنبيهم، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الغرض من الاحتفال يتمثل في:

  • اجتماع الناس على ذكر النبي ومدحه والثناء عليه.
  • قراءة السيرة النبوية العطرة والتأسي بأخلاقه وصفاته.
  • إطعام الطعام تعبيرًا عن الفرح بولادته.
  • التصدق على الفقراء والمساكين.
  • التوسعة على الأهل والأصدقاء والاحتفال مع الجيران.
  • التعبير عن الفرح بميلاده وشكر الله على نعمته.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن تعظيم يوم المولد النبوي الشريف يُعد من السنن الحسنة، ويُستحب فيه الإكثار من الذكر والدعاء والعبادة، وقراءة القرآن الكريم.

حلوى المولد.. مذاق الفرح وتحذير من الإفراط

من الطقوس الراسخة في الثقافة المصرية مع اقتراب المولد النبوي، شراء وتناول حلوى المولد النبوي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات، وتتنوّع هذه الحلويات بين السمسمية والحمصية والفولية والملبن وغيرها.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

مع قرب نهاية العام، يتبقى للمصريين إجازتان رسميتان فقط خلال ما تبقى من العام 2025، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية المعتادة (الجمعة والسبت)، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

إجازات شهر أغسطس

أما بالنسبة لشهر أغسطس 2025، فقد تأكد أنه لن يشهد أي إجازات رسمية للموظفين أو العاملين بالبنوك أو الجهات الحكومية، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع التي توافق يومي الجمعة والسبت.

موعد إجازة المولد النبوي موعد إجازة المولد النبوي الشريف إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي 2025 الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

ترشيحاتنا

سعر اليورو

سعر اليورو مساء اليوم 8-8-2025

سعر الذهب

تراجع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يصل إلى 4610 جنيهات

خلال جلسة المزاد

الإسكان: طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية للبيع بالنوبارية الجديدة والشروق

بالصور

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد