آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم 11-8-2025
جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟
مفتي الجمهورية للشباب: اجعلوا التقنية لخدمتكم ولا تصبحوا رهائن لها
برلماني: تطوير الإعلام خطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولة
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
قائمة منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب وديا
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام
ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
رابطة الأندية تعلن موعد تطبيق اللائحة على جمهور الزمالك بعد سَبّ زيزو
حبس البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية لاتهامه بنشر محتوى خادش
الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
رشا عوني

أيام قليلة وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أغسطس2025، وذلك بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخراً ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة ووافق عليها الرئيس السيسي ووجه بسرعة زيادة المرتبات والمعاشات2025 وتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

موعد صرف مرتبات أغسطس ٢٠٢٥

تبدأ عمليات صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يوم السبت 24 أغسطس الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المصري، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور رسمياً

زيادة المرتبات التي تمت في يوليو، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7100 جنيه شهريًا، حيث يبدأ موظفو الدرجة السادسة من هذا الحد، بينما وصلت مرتبات أصحاب الدرجات العليا إلى أكثر من 13 ألف جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الدخل.

رسميا.. جدول زيادة المرتبات في أغسطس 2025 يبدأ من كام وينتهي بكام؟ - محتوى بلس
مرتبات اغسطس 2025

مواعيد صرف المرتبات 2025

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي:

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.

جدول زيادة المرتبات 2025

وفقاً لـ وزارة المالية، تتراوح قيمة الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2025 ما بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لاختلاف الدرجة الوظيفية لكل موظف.


مرتبات أغسطس2025 بعد الزيادة

السادسة والخامسة7100 جنيه
الرابعة7300 جنيه
الثالثة8000 جنيه
الثانية8500 جنيه
الأولى9800 جنيه
مدير عام10300 جنيه
الدرجة العالية11800 جنيه
الدرجة الممتازة13800 جنيه
