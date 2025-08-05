الزيادة حسب وظيفتك.. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025

زيادة المرتبات 2025 مازالت تشغل بال الموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة الذين ينتظرون موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2025 بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيهاً.

مرتبات أغسطس ٢٠٢٥

تبدأ عمليات صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يوم السبت 24 أغسطس الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المصري، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

موعد صرف مرتبات اغسطس

زيادة مرتبات الحكومة

في يوليو ٢٠٢٥، تم تطبيق قرار زيادة المرتبات والمعاشات رسمياً حيث تم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ ، اما زيادة المرتبات فجاءت على حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، بدءا من الدرجة السادسة و حتى الدرجة الممتازة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور رسمياً

تضمنت الزيادة التي تم تطبيقها مع مرتبات يوليو، رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7100 جنيه شهريًا، حيث يبدأ موظفو الدرجة السادسة من هذا الحد، بينما وصلت مرتبات أصحاب الدرجات العليا إلى أكثر من 13 ألف جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الدخل.

زيادة المرتبات

احسب قبضك بعد الزيادة

السادسة والخامسة 7100 جنيه الرابعة 7300 جنيه الثالثة 8000 جنيه الثانية 8500 جنيه الأولى 9800 جنيه مدير عام 10300 جنيه الدرجة العالية 11800 جنيه الدرجة الممتازة 13800 جنيه

مواعيد صرف المرتبات 2025

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي:

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.