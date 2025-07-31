مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025

تستعد الحكومة خلال الثلث الأخير من الشهر المقبل؛ صرف رواتب العاملين بالدول عن شهر أغسطس 2025، بالزيادات الجديدة المقررة والمتضمنة الحد الأدنى للأجور والعلاوات والحوافز الدورية الصادرة بقرار جمهوري.

الفئات التي ستصرف رواتب شهر أغسطس 2025

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة والتي تتضمن الموظفين بكافة الجهات وخصوصا الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة سواء التابعة للموازنة العامة للدولة أو الهيئات الخدمية والمحلية والاقتصادية .

يعتبر اجراء صرف رواتب شهر أغسطس 2025، هو ثاني راتب من مرتبات السنة المالية 2025/2026 الجديدة التي يصرفها الموظفون بالدولة في مواعيد مبكرة.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 مبكرا

تحرص الحكومة ممثلة في وزارة المالية في العمل على صرف مرتبات الموظفين بالدولة في مواعيد مبكرة وتسريع وتيرة استحقاقات الرواتب لموظفي الحكومة عن شهر أغسطس 2025.

مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس 2025

وفقا لتقرير وزارة المالية والذي يتضمن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، اعتبارا من الأحد الموافق 24 أغسطس المقبل ولمدة 5 أيام متصلة وتحديدا من الفترة 24 حتى 28 من نفس الشهر.

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025؛ بحيث يقوم أكثر من 15 بنكا حكوميا وخاصا قد تعاقدت مع ما يقارب من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في الحكومة؛ لصرف مرتبات موظفيها.

وتسعى تلك الاجراءات حسبما كشفته تقارير خاصة لـ صدي البلد، عن وجود توجهات من القيادة السياسية بالعمل قدما على تسريع وتيرة الشمول المالي والانتقال لمجتمع لا نقدي بالإضافة لتلبية احتياجات الموظفين وإنجاز عمليات صرف المرتبات إلكترونيا للتسهيل على أسر العاملين بالدولة وتقليل الزحام علي مكاتب الصرف بكل وزارة وجهة حكومية أو الفروع البنكية المختلفة خصوصا في أوقات الذروة.

تستهدف تلك الاجراءات تسهيل عمليات تمكين الموظفين بالدولة من اتاحة مرتباتهم بأنفسهم عبر حساباتهم المصرفية وكروت الـ ATM فور تحويل الراتب الشهري علي الحساب الخاص بكل موظف يعمل بالدولة دون التقييد بالذهاب للفرع البنكي أو شباك الصراف بجهة عمله لتقاضي راتب بالتزامن مع مواعيد العطلات الرسمية والإجازات وغيرها.

الزيادة الجديدة

بدأت وزارة المالية في اقرار زيادات الرواتب الجديدة منذ الشهر الماضي وهو يتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة وتطبيقات الحد الأدني للأجور بواقع 7 آلاف جنيه للموظفين بالدولة.

تتضمن الرواتب الجديدة وفقا للدرجة الوظيفية السادسة 7آلاف جنيه شهريا بخلاف علاوة 10 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو 15% لأصحاب القوانين والكودار الخاصة بحد أدني 150 جنيه علاوة شهرية، بحيث لا يقل الراتب الشهري 7150 جنيه بحد أدني.

وأقرت وزارة المالية أيضا حوافز إضافة تتراوح بقيمة 600 و 700 جنيه لكل العاملين بالدولة.

زيادة الرواتب بحسب الدرجات الوظيفية

وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن جملة المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية تتضمن :

الدرجتين السادسة والخامسة ستصرف 7150 جنيه شهريا لكل موظف بحد أدني

الدرجة الرابعة

يتراوح الحد الأدني للراتب الشهري لأصحاب تلك الدرجة الرابعة ما بين 7350 حتي 7450 جنيه

الدرجة الثالثة

تصل الرواتب الشهرية لأصحاب تلك الدرجة الوظيفية 8 آلاف حتي 8100 جنيه .

الدرجة الثانية

يستحق شاغل تلك الدرجة الوظيفية راتبا شهريا يصل لـ 8500 جنيه

الدرجة الأولى

تقدر رواتب أصحاب تلك الدرجة الوظيفية 9850 جنيه

درجة مدير عام

يصل صاحب تلك الدرجة لراتب شهري لا يقل عن 10.4 ألف جنيه شهريا

الدرجة الوظيفية العالية

يستحق صاحب تلك الدرجة راتبا شهريا لا يقل عن 11.8 ألف جنيه

الدرجة الممتازة

تقدر رواتب أصحاب تلك الدرجة الوظيفية هي قمة الرواتب الحكومية حيث تبلغ 13.88 ألف جنيه