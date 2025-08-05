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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥
موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥
رشا عوني

ينتظر الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة، للشهر الثاني على التوالي، بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025 رسميًا في يوليو.


موعد صرف مرتبات أغسطس 2025


بحسب الجدول الزمني الرسمي الصادر عن وزارة المالية، تبدأ عمليات صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يوم السبت 24 أغسطس الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المصري، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

مواعيد صرف المرتبات 2025

حددت وزارة المالية، مواعيد صرف المرتبات 2025، وبحسب الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025، جاءت كالتالي:

- مرتبات أغسطس 2025: من الأحد 24 حتى الخميس 28 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2025: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30 سبتمبر.
 

موعد صرف مرتبات اغسطس 

مواعيد صرف المتأخرات

- شهر أغسطس: أيام الخميس 7 - الأحد 10 - الإثنين 11 - السبت 9 (ترتيب غير متسلسل).

- شهر سبتمبر: أيام الأحد 7، الإثنين 8، الثلاثاء 9.
 

قيمة زيادة المرتب في يوليو حسب الوظيفة


 

الدرجة الوظيفيةالمرتب بعد الزيادة
السادسة والخامسة7100 جنيه
الرابعة7300 جنيه
الثالثة8000 جنيه
الثانية8500 جنيه
الأولى9800 جنيه
مدير عام10300 جنيه
الدرجة العالية11800 جنيه
الدرجة الممتازة13800 جنيه

نسبة زيادة المرتبات كام؟


وفقاً لـ وزارة المالية، تتراوح قيمة الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2025 ما بين 1100 جنيه و1600 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لاختلاف الدرجة الوظيفية لكل موظف.


وأكدت الوزارة أن المرتبات ستُصرف متضمنة الزيادة الجديدة التي أُقرت ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تماشيًا مع السياسات العامة لرفع مستويات المعيشة ودعم الفئات الأقل دخلًا.

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025

تضمنت الزيادة التي تم تطبيقها مع مرتبات يوليو، رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7100 جنيه شهريًا، حيث يبدأ موظفو الدرجة السادسة من هذا الحد، بينما وصلت مرتبات أصحاب الدرجات العليا إلى أكثر من 13 ألف جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الدخل.

تحسين معيشة المواطنين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد سابقًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل زيادة المرتبات والمعاشات تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.

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