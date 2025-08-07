زيادة الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات أغسطس للمعلمين والموظفين

يتزايد البحث من قبل الموظفين والمعلمين في الحكومة حول موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، في ظل استمرار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة من خلال تطبيق زيادات في المرتبات.

ويُتوقع أن يشهد الشهر المقبل زيادة في المرتبات لجميع الفئات بما يتوافق مع السياسات الحكومية الجديدة، بالإضافة إلى صرف متأخرات لأعداد من العاملين. يُستعرض في هذا التقرير موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للمعلمين والعاملين في الحكومة، إلى جانب جدول صرف المتأخرات، بالإضافة إلى جدول الحد الأدنى للأجور الجديد الذي سيُطبق على جميع الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة وموعد صرف المتأخرات

وفقًا للكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025 من وزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للموظفين في الحكومة سيكون في يوم الأحد 24 أغسطس 2025، حيث يشمل صرف مرتبات المعلمين والعاملين الذين يتقاضون رواتب أساسية. يوضح الكتاب أن التوزيع سيكون كالتالي:

الخميس 7 أغسطس : صرف المتأخرات للعاملين.

: صرف المتأخرات للعاملين. الأحد 10 أغسطس : بدء صرف رواتب العاملين ومن في حكمهم.

: بدء صرف رواتب العاملين ومن في حكمهم. الاثنين 11 أغسطس : استمرار صرف الرواتب.

: استمرار صرف الرواتب. الأحد 24 أغسطس : بدء صرف مرتبات الشهر.

: بدء صرف مرتبات الشهر. الاثنين 25 أغسطس : استمرار صرف المرتبات.

: استمرار صرف المرتبات. الثلاثاء 26 أغسطس : متابعة صرف الرواتب.

: متابعة صرف الرواتب. الأربعاء 27 أغسطس : استمرار صرف الرواتب.

: استمرار صرف الرواتب. الخميس 28 أغسطس: نهاية موعد صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025

كما حدد كتاب وزارة المالية الدوري أيضًا مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025. وفقًا للجدول:

الأحد 7 سبتمبر : بداية صرف المتأخرات.

: بداية صرف المتأخرات. الثلاثاء 9 سبتمبر : استمرار صرف المتأخرات.

: استمرار صرف المتأخرات. الأربعاء 24 سبتمبر : بداية صرف الرواتب.

: بداية صرف الرواتب. الخميس 25 سبتمبر : استمرار صرف الرواتب.

: استمرار صرف الرواتب. الأحد 28 سبتمبر : استمرار صرف المرتبات.

: استمرار صرف المرتبات. الإثنين 29 سبتمبر : استمرار صرف المرتبات.

: استمرار صرف المرتبات. الثلاثاء 30 سبتمبر: آخر موعد لصرف المرتبات.

وقد تم تحديد هذه المواعيد من قبل وزارة المالية حرصًا على التيسير على العاملين في كافة الجهات الحكومية، وضمان سلاسة صرف المرتبات على جميع المستفيدين.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2025

أقرّت الحكومة المصرية في عام 2025 زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لكافة الدرجات الوظيفية في الحكومة، حيث تم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين، مع تحديد حد أدنى لهذه الزيادة بقيمة 150 جنيهًا. يوضح جدول الحد الأدنى للأجور الجديد لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجر (بالجنيه) الدرجة الممتازة 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9,800 الدرجة الثانية 8,500 الدرجة الثالثة 8,000 الدرجة الرابعة 7,300 الدرجة الخامسة 7,100 الدرجة السادسة 7,100

وقد تم اتخاذ هذه الزيادة لضمان تحسين مستوى المعيشة للموظفين في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويُعتبر هذا التعديل في مواعيد صرف المرتبات والحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين في الحكومة وضمان تيسير حياتهم المعيشية.

وسعت وزارة المالية إلى تنظيم عملية صرف المرتبات بشكل يسهم في تسهيل الإجراءات ويوفر أوقاتًا مناسبة للجميع، كما تعكس الزيادة الجديدة في الأجور التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين.