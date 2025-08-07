قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
كاراتيه وطائرة وقدرات خاصة| أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات إفريقيًا وعالميًا
تحقيقات وملفات

زيادة الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات أغسطس للمعلمين والموظفين

المرتبات
المرتبات
إسراء عبدالمطلب

يتزايد البحث من قبل الموظفين والمعلمين في الحكومة حول موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، في ظل استمرار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة من خلال تطبيق زيادات في المرتبات. 

ويُتوقع أن يشهد الشهر المقبل زيادة في المرتبات لجميع الفئات بما يتوافق مع السياسات الحكومية الجديدة، بالإضافة إلى صرف متأخرات لأعداد من العاملين. يُستعرض في هذا التقرير موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للمعلمين والعاملين في الحكومة، إلى جانب جدول صرف المتأخرات، بالإضافة إلى جدول الحد الأدنى للأجور الجديد الذي سيُطبق على جميع الدرجات الوظيفية.

المرتبات والمعاشات

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة وموعد صرف المتأخرات

وفقًا للكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025 من وزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للموظفين في الحكومة سيكون في يوم الأحد 24 أغسطس 2025، حيث يشمل صرف مرتبات المعلمين والعاملين الذين يتقاضون رواتب أساسية. يوضح الكتاب أن التوزيع سيكون كالتالي:

  • الخميس 7 أغسطس: صرف المتأخرات للعاملين.
  • الأحد 10 أغسطس: بدء صرف رواتب العاملين ومن في حكمهم.
  • الاثنين 11 أغسطس: استمرار صرف الرواتب.
  • الأحد 24 أغسطس: بدء صرف مرتبات الشهر.
  • الاثنين 25 أغسطس: استمرار صرف المرتبات.
  • الثلاثاء 26 أغسطس: متابعة صرف الرواتب.
  • الأربعاء 27 أغسطس: استمرار صرف الرواتب.
  • الخميس 28 أغسطس: نهاية موعد صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025

كما حدد كتاب وزارة المالية الدوري أيضًا مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025. وفقًا للجدول:

  • الأحد 7 سبتمبر: بداية صرف المتأخرات.
  • الثلاثاء 9 سبتمبر: استمرار صرف المتأخرات.
  • الأربعاء 24 سبتمبر: بداية صرف الرواتب.
  • الخميس 25 سبتمبر: استمرار صرف الرواتب.
  • الأحد 28 سبتمبر: استمرار صرف المرتبات.
  • الإثنين 29 سبتمبر: استمرار صرف المرتبات.
  • الثلاثاء 30 سبتمبر: آخر موعد لصرف المرتبات.

وقد تم تحديد هذه المواعيد من قبل وزارة المالية حرصًا على التيسير على العاملين في كافة الجهات الحكومية، وضمان سلاسة صرف المرتبات على جميع المستفيدين.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2025

أقرّت الحكومة المصرية في عام 2025 زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لكافة الدرجات الوظيفية في الحكومة، حيث تم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين، مع تحديد حد أدنى لهذه الزيادة بقيمة 150 جنيهًا. يوضح جدول الحد الأدنى للأجور الجديد لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى للأجر (بالجنيه)
الدرجة الممتازة13,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها11,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها10,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها9,800
الدرجة الثانية8,500
الدرجة الثالثة8,000
الدرجة الرابعة7,300
الدرجة الخامسة7,100
الدرجة السادسة7,100

وقد تم اتخاذ هذه الزيادة لضمان تحسين مستوى المعيشة للموظفين في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويُعتبر هذا التعديل في مواعيد صرف المرتبات والحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين في الحكومة وضمان تيسير حياتهم المعيشية. 

وسعت وزارة المالية إلى تنظيم عملية صرف المرتبات بشكل يسهم في تسهيل الإجراءات ويوفر أوقاتًا مناسبة للجميع، كما تعكس الزيادة الجديدة في الأجور التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين.

مرتبات شهر أغسطس مرتبات المعلمين الحد الأدنى للأجور المرتبات صرف المرتبات مواعيد صرف المرتبات

