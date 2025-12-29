قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان
الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال
بعد الإعلان عن استشهاده.. من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط
تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا
دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة
توقعات أسعار الذهب 2026 .. هتشتري ولا هتبيع؟ خبير يوضح
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار الملحوظ في حركة البيع والشراء، وسط توافر كميات كبيرة ومتنوعة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، التي يتم ضخها بشكل يومي داخل الأسواق الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والقرى.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم الإنتاج المحلي وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يضمن توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول المواطنين.
وخلال جولات ميدانية لمتابعة حركة الأسواق، أكد عدد من التجار أن المعروض من الخضر والفاكهة يشهد وفرة واضحة، انعكست بشكل مباشر على استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي زيادات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، كما أشار مواطنون إلى تحسن مستوى الخدمات داخل الأسواق، مع انتظام عمليات المتابعة والرقابة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الاستهلاك لبعض الأصناف.

أسعار الخضر بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسعار الخضر استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر الطماطم نحو 8 جنيهات للكيلوجرام، وبلغ سعر البطاطس 10 جنيهات، بينما سجل الفلفل الرومي 20 جنيهًا، وفلفل الشطة 15 جنيهًا.
كما بلغ سعر الباذنجان البلدي 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 15 جنيهًا، وسجلت البسلة 30 جنيهًا للكيلوجرام، والجزر 20 جنيهًا، في حين استقر سعر البصل الأحمر والأبيض عند 15 جنيهًا، وبلغ سعر الخيار 15 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة داخل الأسواق

جاءت أسعار الفاكهة مستقرة هي الأخرى، حيث سجل سعر البطاطا 8 جنيهات، وبلغ سعر الجوافة والموز 25 جنيهًا للكيلوجرام، فيما سجل الكاكا 40 جنيهًا، والعنب 25 جنيهًا، وبلغ سعر الرمان 35 جنيهًا.
كما تراوح سعر الكنتالوب عند 25 جنيهًا، وسجلت المانجو نحو 50 جنيهًا، وبلغ سعر البرتقال واليوسفي 25 جنيهًا، فيما سجل التفاح 60 جنيهًا للكيلوجرام.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح الخطط الزراعية التي تنفذها محافظة الوادي الجديد، خاصة مع التوسع في نظم الري الحديث وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ما ساهم في زيادة حجم المعروض وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

كما لعبت المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنتشر بمختلف المراكز دورًا مهمًا في توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة، بما يضمن وصول السلع الطازجة إلى جميع المواطنين.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، مستفيدة من طبيعتها الواحاتية ومواردها الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة لأهالي المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

ترشيحاتنا

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

خالد بيومي

خالد بيومي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا في أمم أفريقيا

لامين يامال

راؤول: لامين يامال موهبة استثنائية لكن لن يحمل منتخب إسبانيا على كتفيه

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد