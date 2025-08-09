قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة بشركة أغذية بمرتبات تصل لـ10آلاف جنيه

محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل التي تعلن عنها وزارة العمل ضمن نشرتها للتوظيف نصف الشهري، واستمرار استقبال طلبات التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة حتى نهاية أغسطس الجاري.

وكشفت الوزارة عن توفير 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأغذية السريعة، بمرتبات مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب بمختلف المؤهلات.

وظائف

الوظائف الخالية

وأوضحت الوزارة أن الشركة طلبت في الإعلان عددا من الوظائف المتاحة التي جاءت على النحو التالي:

20 مدير مطعم

يشترط الحصول على مؤهل عال
السن من 25 إلى 35 عاما
الراتب من 7000 إلى 10000 جنيه حسب الخبرة

20 استيورد كرو

يشترط الحصول على مؤهل عال
السن من 21 إلى 30 عاما
الراتب من 6400 إلى 6550 جنيه

50 عضو فريق

يشترط الحصول على مؤهل متوسط
السن من 18 إلى 30 عاما

وأشارت وزارة العمل إلى أن أماكن العمل ستكون في مناطق الرحاب ومدينتي والعبور، موضحة أنه يمكن التواصل مباشرة مع المدير المسؤول محمد عاطف عبر الأرقام 01012245343 أو 01000879097 للاستفسار عن تفاصيل الوظائف.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح طوال شهر أغسطس 2025 من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الشركات مباشرة عبر البيانات المرفقة في البيان.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص لطرح وظائف مناسبة بمزايا ورواتب مجزية.

