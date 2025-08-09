وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة بشركة أغذية بمرتبات تصل لـ10آلاف جنيه

يبحث المواطنون عن فرص العمل التي تعلن عنها وزارة العمل ضمن نشرتها للتوظيف نصف الشهري، واستمرار استقبال طلبات التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة حتى نهاية أغسطس الجاري.

وكشفت الوزارة عن توفير 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأغذية السريعة، بمرتبات مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب بمختلف المؤهلات.

وظائف

الوظائف الخالية

وأوضحت الوزارة أن الشركة طلبت في الإعلان عددا من الوظائف المتاحة التي جاءت على النحو التالي:

20 مدير مطعم

يشترط الحصول على مؤهل عال

السن من 25 إلى 35 عاما

الراتب من 7000 إلى 10000 جنيه حسب الخبرة

20 استيورد كرو

يشترط الحصول على مؤهل عال

السن من 21 إلى 30 عاما

الراتب من 6400 إلى 6550 جنيه

50 عضو فريق

يشترط الحصول على مؤهل متوسط

السن من 18 إلى 30 عاما

وأشارت وزارة العمل إلى أن أماكن العمل ستكون في مناطق الرحاب ومدينتي والعبور، موضحة أنه يمكن التواصل مباشرة مع المدير المسؤول محمد عاطف عبر الأرقام 01012245343 أو 01000879097 للاستفسار عن تفاصيل الوظائف.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح طوال شهر أغسطس 2025 من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الشركات مباشرة عبر البيانات المرفقة في البيان.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص لطرح وظائف مناسبة بمزايا ورواتب مجزية.