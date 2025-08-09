قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يكشف سر اختفاء الرقم 25 من الزمالك بعد رحيل زيزو
أرقام رسمية عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب طنطا يثير موجة غضب
ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
جامعة القاهرة تكشف ملابسات وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك
النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط توترات جيوسياسية وتجارية
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات

محمد غالي

تواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها لتوفير فرص عمل للشباب بمختلف المؤهلات، حيث أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن توافر وظائف خالية في إحدى شركات التجارة والتوريدات العالمية، متاحة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة.

الوظائف المتاحة بوزارة الشباب والرياضة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل:

1. أفراد أمن إداري للعمل في النزهة الجديدة وجسر السويس.
2. عمال مخزن للعمل في العاشر من رمضان والمرج (لا يشترط خبرة).
3. مساعد أمين مخزن للعمل في العاشر من رمضان والمرج (يشترط خبرة من سنتين إلى 3 سنوات).
4. سائقون مهنيون حاصلون على رخصة أولى أو ثانية للعمل في العاشر من رمضان.
5. مناديب توصيل بجوار السائق (وظيفة ميدانية – لا يشترط خبرة).

الشروط العامة للوظائف

العمل في القاهرة.
الوظائف متاحة لجميع المؤهلات (عالي – متوسط – فوق متوسط).
موقف واضح من التجنيد.
السن من 18 حتى 45 عاما.

المميزات والحقوق

راتب مجز يختلف حسب كل وظيفة.
بدل مواصلات لبعض الوظائف.
عدد ساعات العمل 9 ساعات تشمل ساعة راحة.
إجازة يوم واحد أسبوعيا.
تأمين اجتماعي وصحي.
تدريب مدفوع وبيئة عمل محترمة.
فرص للترقي.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، من خلال استمارة إلكترونية يتم ملء بياناتها كاملة.

وظائف بنك saib

كما أعلن بنك saib عبر صفحته الرسمية على موقع "لينكد إن" عن حاجته لشغل وظيفة فني أنظمة أمنية – Security Systems Technicians، وذلك في إطار خطته لدعم فرق الصيانة والدعم الفني.

مهام الوظيفة

تركيب وصيانة واستكشاف أعطال أنظمة الأمن والجهد المنخفض (ELV) مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة إنذار الحريق، وأنظمة الكشف عن التسلل، وأنظمة التحكم في الدخول، وأنظمة مكافحة الحرائق.
الالتزام بمعايير الأمان ولوائح السلامة المحلية.
إجراء عمليات التفتيش الدورية وإعداد التقارير الفنية.
التعاون مع فرق المشاريع والمقاولين.
تقديم خدمات الدعم والصيانة بعد البيع.

الشروط المطلوبة

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تركيب وصيانة أنظمة ELV والأمن.
مهارات قوية في الصيانة واستكشاف الأعطال.
القدرة على العمل باستقلالية تحت ضغط.
مهارات تواصل وروح عمل جماعي.

طريقة التقديم

دعا البنك الراغبين للتقديم إلى إرسال السيرة الذاتية المحدثة على البريد الإلكتروني:
(mailto:[email protected])
مع كتابة Security Systems Technicians في خانة الموضوع.

