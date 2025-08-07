لمواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.. 6 برامج دراسية متميزة بالإنجليزية في زراعة بنها|صور

أعلنت كلية الزراعة جامعة بنها عن تواجد 6 برامج دراسية باللغة الإنجليزية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للدراسة بها خلال العام الجامعي 2025/2026 م برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، وذلك فى إطار خطة الدولة لاستحداث برامج جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة إن البرامج الدراسية الجديدة تدرس باللغة الإنجليزية (بنظام الساعات المعتمدة) هى:

1- برنامج التقنية الحيوية والزراعية

2- برنامج أمن وسلامة الغذاء

3- برنامج هندسة النظم الزراعية والحيوية

4- برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية

5 - برنامج استصلاح واستزراع الأراضي

6- برنامج الأعمال الزراعية

وأشار "الزعبلاوي" إلى أن كلية الزراعة بمشتهر تعد من أقدم كليات الزراعة في مصر حيث تأسست 1911م ولديها الكوادر الأكاديمية البشرية، التي تؤهلها إلى القيام بدور ريادي في مصر لما لها من سابق خبرات في مجال التعليم الزراعي العالي وتبني العديد من المشاريع القومية، لمساندة دور الدولة في تشغيل الشباب وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

كما تضم أقسام الكلية بنية تحتية بمواصفات قياسية، ومجمع للمعامل البحثية، ومزارع تعليمية للإنتاج الزراعي النباتي (تشمل محاصيل الحقل والخضر المتنوعة والفاكهة والزينة والمشاتل والصوب الزراعية) والحيواني (تشمل مزارع إنتاج وتربية الحيوانات والدجاج والأرانب والأسماك) ، ووحدات تعليمية متميزة لإنتاج الأعلاف والسماد العضوي وإنتاج عسل النحل والخبز ومنتجات الألبان ، كل هذا بهدف إعداد خريج مزود بالكفاءات التي تؤهله للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ولديه القدرة على الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تقديم أفضل الخدمات التعليمية في العلوم الزراعية والبرامج الدراسية المستحدثة.

من جانبه أضاف الدكتور محمود مغربي مدير عام برامج اللغة الإنجليزية بالكلية وعميد كلية الزراعة السابق أن البرامج الدراسية الجديدة بكلية الزراعة تأتى فى إطار تلبية متطلبات سوق العمل وبما يتوافق مع المشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن برامج الكلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة والحاصلين على الحد الأدنى للقبول بكليات الزراعة على مستوى الجمهورية، كما تقبل الكلية الطلاب المحولين مباشرة من جميع كليات الزراعة والكليات الأخرى بالبرامج.

ويهدف برنامج التقنية الحيوية الزراعية بكلية الزراعة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والتدريب العملي فى مجالات البيولوجيا الخلوية و الجزيئية والهندسة الوراثية والكيمياء والميكروبيولوجيا ويؤهل البرنامج الخريج للحصول على وظائف في المعاهد البحثية أو الوحدات الجامعية ذات الطابع الخاص وكذلك صروح الصناعة لاسيما تلك المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الزراعي وتأتي مجالات عمل الخريج في المعامل التجارية لزراعة الأنسجة ووحدة مراقبة الجودة في المزارع الكبيرة ، ووحدة مراقبة الجودة في شركات الأغذية ، وشركات الأعلاف ، وشركات الثروة الحيوانية ، وشركات الأسمدة الحيوية والكيماويات ، وشركات تكنولوجيا البذور ، وشركات تحسين المحاصيل، و معمل التكنولوجيا الحيوية بالحجر الزراعي بالموانئ.



كما يهدف برنامج أمن وسلامة الغذاء باللغة الإنجليزية إلي إعداد مهنيين لقطاع الأغذية بما في ذلك الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الأغذية وشركات ومختبرات ومعامل الأغذية ومؤسسات البحوث الغذائية ، كما أنه تم تصميم هذا البرنامج لتخريج الأخصائيين ذوي الكفاءات اللازمة لتطبيق المبادئ العلمية في سلامة الأغذية من أجل تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي المستدام لتلبية احتياجات المستهلكين والبيئة ، وتأتي مجالات عمل الخريج في شركات الأغذية والألبان كمهندس جودة وسلامة غذاء، و مفتش أغذية أو محلل أغذية أو اخصائي ضمان جودة ، ومدير فني أو مدير جودة في جميع القطاعات الغذائية ، و مفتش سلامة غذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر ، و أخصائي سلامة أغذية، ومراجع سلامة أغذية.

فيما يهدف برنامج هندسة النظم الحيوية إلى تخطيط وتصميم أنظمة الري للمشاريع الصناعية الزراعية المستدامة ، وتطوير شبكات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها، والتعامل مع الآلات والمعدات والأدوات بطريقة آمنة ، ويؤهل البرنامج الخريج للحصول فرص عمل في الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد المصرية والأجنبية ، وتأتي مجالات عمل الخريج في وزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والري والموارد المائية في مصر والدول العربية ، والعمل في الشركات الاستشارية للمشاريع الزراعية ، والعمل في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

ويهدف برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات المطلوبة في مجال الزراعات المحمية والتكنولوجيا الخاصة بها بحيث الطالب قادرا على إدارة الصوبات الزراعية بكفاءة في جميع مراحل الإنشاء والصيانة وتطوير وتشغيل نظم الزراعة بدون تربة بمهارة بما يعرف بعلم الزراعة الذكية، ويؤهل هذا البرنامج الخريجين للعمل في الشركة الوطنية للزراعات المحمية ، وهيئة الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة الدقيقة والزراعة الذكية ، وفي مجال إنشاء الهياكل والتغطية للصوب الزراعية وصيانتها ، ومجال إنتاج الشتلات وتربية النباتات بالطرق الرئيسية الحديثة وتأتي مجالات عمل الخريج العمل في الشركة الوطنية للزراعات المحمية ، و العمل في هيئة الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والزراعة بدون تربة، والعمل في مجال إنشاء الهياكل والتغطيه للصوب الزراعية.

كما يهدف برنامج إستصلاح وإستزراع الأراضي الصحراوية إلى إعداد خريجين أكفاء مؤهلين لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضي زراعية منتجة حيث يتعلم الطلاب طرق وتقنيات الاستصلاح والاستزراع الزراعى والسمكى واختيار المحاصيل والحيوانات المناسبة للأراضي الصحراوية ، وتأتي مجالات عمل الخريج العمل في وزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والري والموارد المائية في مصر والدول العربية.

ويستهدف برنامج إدارة الأعمال الزراعية الطلاب الذين يرغبون في التعمق في فهم القضايا التجارية والاقتصادية ذات الأهمية الحقيقية لسلامة الإنسان والبيئة مثل الغذاء والموارد الطبيعية ، ويتمتع الخريج بقدرة تنافسية في التوظيف على المستويين المحلي والدولي حيث يؤدي المهام بكفاءة في المنظمات المحلية والدولية مثل الشركات العالمية متعددة الجنسيات والبنك الدولي وغيرها من المنظمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وتأتي مجالات عمل الخريج في العمل بمجالات دراسات الجدوى للمزارع والمشروعات الزراعية والأعمال التجارية الزراعية بمصر والدول الخارجية.