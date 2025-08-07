قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.. 6 برامج دراسية متميزة بالإنجليزية في زراعة بنها|صور

الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة
الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة
إبراهيم الهواري

أعلنت كلية الزراعة جامعة بنها عن تواجد  6 برامج دراسية باللغة الإنجليزية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للدراسة بها خلال العام الجامعي 2025/2026 م برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، وذلك فى إطار خطة الدولة لاستحداث برامج جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل  ووظائف المستقبل ورؤية مصر 2030.
وقال الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة إن البرامج الدراسية الجديدة تدرس باللغة الإنجليزية (بنظام الساعات المعتمدة) هى:
1- برنامج التقنية الحيوية والزراعية
2- برنامج أمن وسلامة الغذاء
3- برنامج هندسة النظم الزراعية والحيوية
4- برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية
5 - برنامج استصلاح واستزراع الأراضي
6- برنامج الأعمال الزراعية
وأشار "الزعبلاوي" إلى أن كلية الزراعة بمشتهر تعد من أقدم كليات الزراعة في مصر حيث تأسست 1911م ولديها الكوادر الأكاديمية البشرية، التي تؤهلها إلى القيام بدور ريادي في مصر لما لها من سابق خبرات في مجال التعليم الزراعي العالي وتبني العديد من المشاريع القومية، لمساندة دور الدولة في تشغيل الشباب وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.
كما تضم أقسام الكلية بنية تحتية بمواصفات قياسية، ومجمع للمعامل البحثية، ومزارع تعليمية للإنتاج الزراعي النباتي (تشمل محاصيل الحقل والخضر المتنوعة والفاكهة والزينة والمشاتل والصوب الزراعية) والحيواني (تشمل مزارع إنتاج وتربية الحيوانات والدجاج والأرانب والأسماك) ، ووحدات تعليمية متميزة لإنتاج الأعلاف والسماد العضوي وإنتاج عسل النحل والخبز ومنتجات الألبان ، كل هذا بهدف إعداد خريج مزود بالكفاءات التي تؤهله للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ولديه القدرة على الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تقديم أفضل الخدمات التعليمية في العلوم الزراعية والبرامج الدراسية المستحدثة.
من جانبه أضاف الدكتور محمود مغربي مدير عام برامج اللغة الإنجليزية بالكلية وعميد كلية الزراعة السابق أن البرامج الدراسية الجديدة بكلية الزراعة  تأتى فى إطار تلبية متطلبات سوق العمل وبما يتوافق مع المشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن برامج الكلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة والحاصلين على الحد الأدنى للقبول بكليات الزراعة على مستوى الجمهورية، كما تقبل الكلية الطلاب المحولين مباشرة من جميع كليات الزراعة والكليات الأخرى بالبرامج.

ويهدف برنامج التقنية الحيوية الزراعية بكلية الزراعة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والتدريب العملي فى مجالات البيولوجيا الخلوية و الجزيئية والهندسة الوراثية والكيمياء والميكروبيولوجيا ويؤهل البرنامج الخريج للحصول على وظائف في المعاهد البحثية أو الوحدات الجامعية ذات الطابع الخاص وكذلك صروح الصناعة لاسيما تلك المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الزراعي  وتأتي مجالات عمل الخريج في المعامل التجارية لزراعة الأنسجة ووحدة مراقبة الجودة في المزارع الكبيرة ، ووحدة  مراقبة الجودة في شركات الأغذية ، وشركات الأعلاف ، وشركات الثروة الحيوانية ، وشركات الأسمدة الحيوية والكيماويات ، وشركات تكنولوجيا البذور ، وشركات تحسين المحاصيل، و معمل التكنولوجيا الحيوية بالحجر الزراعي بالموانئ.

كما يهدف برنامج أمن وسلامة الغذاء باللغة الإنجليزية إلي إعداد مهنيين لقطاع الأغذية بما في ذلك الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الأغذية وشركات ومختبرات ومعامل الأغذية ومؤسسات البحوث الغذائية ، كما أنه تم تصميم هذا البرنامج لتخريج الأخصائيين ذوي الكفاءات اللازمة لتطبيق المبادئ العلمية في سلامة الأغذية من أجل تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي المستدام لتلبية احتياجات المستهلكين والبيئة ، وتأتي مجالات عمل الخريج في شركات الأغذية والألبان كمهندس جودة وسلامة غذاء، و مفتش أغذية أو محلل أغذية أو اخصائي ضمان جودة ، ومدير فني أو مدير جودة في جميع القطاعات الغذائية ، و مفتش سلامة غذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر ، و أخصائي سلامة أغذية،  ومراجع سلامة أغذية.

فيما يهدف برنامج هندسة النظم الحيوية إلى تخطيط وتصميم أنظمة الري للمشاريع الصناعية الزراعية المستدامة ، وتطوير شبكات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها، والتعامل مع الآلات والمعدات والأدوات بطريقة آمنة ، ويؤهل البرنامج الخريج للحصول فرص عمل في الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد المصرية والأجنبية ، وتأتي مجالات عمل الخريج في وزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والري والموارد المائية في مصر والدول العربية ، والعمل في الشركات الاستشارية للمشاريع الزراعية ، والعمل في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

ويهدف برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات المطلوبة في مجال الزراعات المحمية والتكنولوجيا الخاصة بها بحيث الطالب قادرا على إدارة الصوبات الزراعية بكفاءة في جميع مراحل الإنشاء والصيانة وتطوير وتشغيل نظم الزراعة بدون تربة بمهارة بما يعرف بعلم الزراعة الذكية، ويؤهل هذا البرنامج الخريجين للعمل في الشركة الوطنية للزراعات المحمية ، وهيئة الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة الدقيقة والزراعة الذكية ، وفي مجال إنشاء الهياكل والتغطية للصوب الزراعية وصيانتها ، ومجال إنتاج الشتلات وتربية النباتات بالطرق الرئيسية الحديثة وتأتي مجالات عمل الخريج  العمل في الشركة الوطنية للزراعات المحمية ، و العمل في هيئة الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والزراعة بدون تربة، والعمل في مجال إنشاء الهياكل والتغطيه للصوب الزراعية.

كما يهدف برنامج إستصلاح وإستزراع الأراضي الصحراوية إلى إعداد خريجين أكفاء مؤهلين لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضي زراعية منتجة حيث يتعلم الطلاب طرق وتقنيات الاستصلاح والاستزراع الزراعى والسمكى واختيار المحاصيل والحيوانات المناسبة للأراضي الصحراوية ،  وتأتي مجالات عمل الخريج العمل في وزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والري والموارد المائية في مصر والدول العربية.

ويستهدف برنامج إدارة الأعمال الزراعية الطلاب الذين يرغبون في التعمق في فهم القضايا التجارية والاقتصادية ذات الأهمية الحقيقية لسلامة الإنسان والبيئة مثل الغذاء والموارد الطبيعية ، ويتمتع الخريج بقدرة تنافسية في التوظيف على المستويين المحلي والدولي حيث يؤدي المهام بكفاءة في المنظمات المحلية والدولية مثل الشركات العالمية متعددة الجنسيات والبنك الدولي وغيرها من المنظمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وتأتي مجالات عمل الخريج في العمل بمجالات دراسات الجدوى للمزارع والمشروعات الزراعية والأعمال التجارية الزراعية بمصر والدول الخارجية.

القليوبية بنها محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول

تعاون بين الريف المصرى والبحوث الزراعية لإنتاج تقاوى هجين الخيار "حورس"

تعاون مصري ألماني

الزراعة: تعاون مصري ألماني في مجال صادرات المنتجات العضوية

لجنة النقل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية

اتحاد الغرف السياحية يبحث تطوير مركز تدريب السائقين بمدينة ١٥ مايو

بالصور

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد