ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025 .. تساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء المرحلة الثانية، عبر محرك البحث جوجل عن نتيجة ومؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي علوم وما هي الكليات المتاحة وما هي مؤشرات أهم الكليات في تنسيق المرحلة الثانية.



وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية

للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات:

طلاب علمي علوم وعلمي رياضة: 68.29 %

طلاب الشعبةالأدبية 58.53%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025حسب توقعات خبراء التعليم وتحليلهم للنتائج.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 83%.

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 81%



نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

سيطرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على اهتمام شريحة واسعة من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، مع قرب الستار على هذه المرحلة مساء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يترقب الجميع لحظة إعلان النتائج التي تحدد مسارهم الأكاديمي للعام الجامعي الجديد.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد فور غلق باب التنسيق بعدة ساعات.

