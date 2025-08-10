موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

تستعد وزارة التعليم العالي في مصر لإطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات مرحلة تقليل الاغتراب الخاصة بطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وإغلاق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية رسميًا.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ينتظر طلاب الشعبة الأدبية من خريجي الثانوية العامة الإعلان الرسمي عن موعد بدء تسجيل الرغبات، لاختيار الكليات والمعاهد المتاحة لهم، وسط مؤشرات تشير إلى أن القبول قد يبدأ من مجاميع 60% ويصل إلى 50%، وهو ما يتطابق تقريبًا مع نتائج تنسيق العام الماضي 2024.

قبول طلاب الشعبة الأدبية العام الماضي

في تنسيق 2024، تم قبول عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على مجاميع تراوحت بين 60% و50% في كليات التربية الرياضية، إضافة إلى الالتحاق بعدد من المعاهد الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز التوقعات بتكرار نفس السيناريو في تنسيق 2025

الكليات المتلحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تشير التوقعات إلى استمرار وجود مقاعد شاغرة في كليات التربية النوعية، وكليات السياحة والفنادق بعدة جامعات، إلى جانب المعاهد المتخصصة في الإدارة، واللغات، والخدمة الاجتماعية، والحاسب الآلي، والإعلام.

قائمة الكليات المرجح قبول طلاب المرحلة الثالثة بها

من بين الكليات التي يُرجح استقبال طلاب المرحلة الثالثة:

كليات التربية النوعية في جامعات طنطا، المنصورة، بنها، الزقازيق، وكفر الشيخ

كليات دار العلوم بأسوان

كليات السياحة والفنادق في بني سويف، قناة السويس بالإسماعيلية، المنيا، مطروح، الأقصر، حلوان، الفيوم، ومدينة السادات

كليات تربية الطفولة المبكرة في مطروح، المنيا، أسوان، العريش، وبني سويف

كليات الخدمة الاجتماعية في جامعات حلوان، الفيوم، وأسيوط

المعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة

تتنوع خيارات المعاهد لتشمل تخصصات الإدارة، الحاسب الآلي، نظم المعلومات الإدارية، اللغات والترجمة، الإعلام، العلوم الإدارية، الفندقة، والخدمة الاجتماعية في مختلف المحافظات

أمثلة على المعاهد المتوقعة في التنسيق

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي

معهد الألسن العالي بمدينة نصر

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام

معهد طيبة العالي

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات

المعاهد الفندقية في الإسكندرية، المنيا، بورسعيد، والأقصر

فرص القبول للطلاب الحاصلين على 50%

حتى الحاصلين على مجاميع تقترب من 50% تتاح لهم فرص جيدة في كليات التربية الرياضية للبنين والبنات في جامعات أسوان، قناة السويس، كفر الشيخ، بني سويف، دمياط، جنوب الوادي، وأسيوط، إضافة إلى المعاهد الفندقية والسياحية المنتشرة في مختلف المحافظات

كليات ومعاهد متاحة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة 2025

من المتوقع أن تضم المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025 في مصر مجموعة واسعة من الكليات والمعاهد المخصصة لطلاب الشعبة الأدبية، على غرار ما شهدته نتائج القبول العام الماضي، حيث تمكن الحاصلون على مجاميع بين 60% وحتى 50% من الالتحاق بعدد من كليات التربية الرياضية والمعاهد الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات

كليات وتخصصات بنسب نجاح مرتفعة (حوالي 60%)

تشمل قائمة الكليات التي تتطلب نسب قبول تقارب 60% للطلاب الأدبيين:

تربية نوعية طنطا — 60.00%

دار العلوم أسوان — 60.00%

سياحة وفنادق بني سويف — 60.00%

تربية نوعية المنصورة — 60.00%

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية — 60.00%

سياحة وفنادق المنيا — 60.00%

سياحة وفنادق مطروح — 60.00%

سياحة وفنادق الأقصر — 60.00%

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل — 60.00%

سياحة وفنادق الفيوم — 60.00%

سياحة وفنادق مدينة السادات — 60.00%

تربية نوعية بنها — 60.00%

سياحة وفنادق المنصورة — 60.00%

كليات وتخصصات بنسب تتراوح بين 55% و59%

تشمل التخصصات التي تقبل الطلاب الحاصلين على نسب ما بين 55% و59%:

السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية — 59.88%

تربية طفولة مبكرة مطروح — 59.88%

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة — 59.63%

تربية (طفولة) سوهاج — 59.63%

تربية نوعية الفيوم — 59.39%

السياحة والفنادق تعليم تبادلي السادات — 59.39%

تربية طفولة مبكرة المنيا — 59.27%

تربية (طفولة) أسوان — 59.15%

تربية (طفولة) العريش — 59.15%

تربية رياضية بنين بنها — 59.15%

تربية نوعية الزقازيق — 59.15%

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان — 59.02%

تربية نوعية كفر الشيخ — 59.02%

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم — 59.02%

خدمة اجتماعية حلوان — 59.02%

تربية طفولة مبكرة بني سويف — 59.02%

كليات تقبل من 50%

تتيح المرحلة الثالثة فرصًا للطلاب الحاصلين على نسب تقارب 50% في عدة كليات ومعاهد، أبرزها:

تربية رياضية للبنين والبنات في جامعات كفر الشيخ، جنوب الوادي، أسيوط، قناة السويس، مطروح، دمياط، بورسعيد، أسوان، بني سويف — 50.00%

تربية فنية حلوان بالزمالك — 50.00%

دراسات نوعية العريش — 50.00%

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة — 50.00%

الفني التجاري بقويسنا — 50.00%

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ — 50.00%

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة — 50.00%

العالي للسياحة والفنادق بالأقصر إيجوث — 50.00%

معاهد العبور العالي بطريق بلبيس (شعبة إدارة أو نظم معلومات إدارية) — 50.00%

شعبة مطاعم فني سياحة الإسكندرية ومطريه — 50.00%

العالي سياحة وفنادق الغردقة — 50.00%

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية — 50.00%

الفني للفنادق ببورسعيد وقنا — 50.00%

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر — 50.00%

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة — 50.00%

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني المخصص لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة فور الإعلان عن بدء أعمالها رسميًا بعد إعلان نتيجة تقليل الرغبات، حيث تتيح وزارة التعليم العالي رابطًا مباشرًا للطلاب، ليتمكنوا من إدخال بياناتهم واختيار الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/