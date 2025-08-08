قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من عواقب السيطرة على غزة
الزم بيتك.. مصطفى بكري يتلقى رسالة تهديد من الإخوان
تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة
1.25 مليار دولار لإسقاط مصر.. مصطفى بكري يفضح تمويل جماعة الإخوان
ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة.. هل فاتتك بأذان المغرب؟.. لديك فرصتان
كنت قاصد خدش الحياء عشان الفلوس.. اعتراف صادم من طليق هدير عبد الرازق
مصطفى بكري لـ نتنياهو: لن تسمح بالتهجير.. وفكر في كلام اللواء خالد مجاور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

حسام الفقي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025 ، خاصة مع اعلان اقتراب انتاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، ووفقًا لمؤشرات تنسيق 2024 علمي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من هذه النسبة في عدد من الجامعات.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز فيتنسيق المرحلة الثالثة 2024وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64%.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 ولذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.
 

الكليات التي تقبل من 50%

الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم 2024
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية
- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث
- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج
- كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث
- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان
- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث
- كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
- كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية
- كلية تربية رياضية بنات الزقازيق
- كلية تربية رياضية بنات السويس
- كلية تربية رياضية بنات العريش
- كلية تربية رياضية بنات المنصورة
- كلية تربية رياضية بنات المنيا
- كلية تربية رياضية بنات بني سويف
كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي
- كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
- كلية تربية رياضية بنات بور سعيد
- كلية تربية رياضية بنات سوهاج
- كلية تربية رياضية بنات طنطا
- كلية تربية رياضية بنات أسوان
- كلية تربية رياضية بنات بنها
- كلية تربية العريش رياضة
- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس
- المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط. 

كليات تقبل من 50% في المرحلة الثالثة

  • كليات السياحة والفنادق في عدد من المحافظات
  • كليات التربية طفولة مبكرة
طلاب الثانوية العامة طلاب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات

