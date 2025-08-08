قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته

نشهد ظاهرة فلكية مميزة في مصر، الليلة، حيث يصل قمر شهر صفر 1447هـ اليوم إلى مرحلة البدر العملاق، حيث يزين القمر، السماء، ويمكن رصده بالعين المجردة، في مشهد يترقبه هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

قمر صيد السمك

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الليلة نشهد اكتمال قرص قمر شهر أغسطس ويصبح بدرا كامل الاستدارة.

ويعرف هذا القمر باسم “قمر صيد السمك”، والقمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة، فيما سيكون القمر الليلة، هو ذروة البدر الكامل.

الليلة.. القمر يضيء سماء مصر بنسبة لمعان 100%

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة، يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم، وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

قمر القمح والذرة

وأشار أستاذ الفلك الى أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر (الحفش)، حيث يكون من السهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا باسم قمر القمح والذرة الخضراء.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بدر اليوم تبلغ نسبة لمعانه 100% ووقت اكتماله هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.