أرسنال يجدد عقد لاعب الوسط إيثان نوانيري حتى 2030
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته

قمر صيد السمك
قمر صيد السمك
إسلام خالد

نشهد ظاهرة فلكية مميزة في مصر، الليلة، حيث يصل قمر شهر صفر 1447هـ اليوم إلى مرحلة البدر العملاق، حيث يزين القمر، السماء، ويمكن رصده بالعين المجردة، في مشهد يترقبه هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

قمر صيد السمك

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الليلة نشهد اكتمال قرص قمر شهر أغسطس ويصبح بدرا كامل الاستدارة.

ويعرف هذا القمر باسم “قمر صيد السمك”، والقمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة، فيما سيكون القمر الليلة، هو ذروة البدر الكامل.

الليلة.. القمر يضيء سماء مصر بنسبة لمعان 100%

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة، يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم، وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

قمر  القمح والذرة

وأشار أستاذ الفلك الى أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر (الحفش)، حيث يكون من السهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا باسم قمر القمح والذرة الخضراء.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بدر اليوم تبلغ نسبة لمعانه 100% ووقت اكتماله هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يمنع

القوافل الدعوية الموسعة

لنشر الفكر المستنير.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بمختلف المحافظات

الدكتور أسامة الحديدي

خطيب الجامع الأزهر: هدف ترويج الشائعات هو ضرب وحدة صف الأمة.. فيديو

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

