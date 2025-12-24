إزالة إشغالات سوق زعربانة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها المراحل النهائية لأعمال إزالة سوق "زعربانة" بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى تفقد شارع وينجت وحجر النواتية. وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة والقضاء على بؤر التكدس التي عانت منها المنطقة لسنوات طويلة.

أكد محافظ الإسكندرية، أن منطقة "زعربانة" تشهد لأول مرة أعمال إزالة بهذا الشكل الشامل والمنظم، مشدداً على أن الهدف الأول هو "حق المواطن في رصيف آمن وطريق ميسر".



وأوضح أن المنطقة كانت تعاني من ازدحام مروري شديد وتكدس يعيق حركة المواطنين والسيارات. مشيرًا إلى أن إزالة هذه الإشغالات ستسمح بفتح محاور مرورية جديدة وتحويل المنطقة إلى محور مروري مطور سيعيد السيولة المرورية لشرق الإسكندرية بالكامل، ويقضي على معاناة الآلاف من مرتادي المنطقة يوميا.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة الانضباط للشارع السكندري وتقديم خدمة تليق بالمواطنين، مؤكداً أن أعمال التطوير لن تتوقف عند الإزالة فقط، بل ستشمل تحسين البنية التحتية بالكامل وتهيئة الطرق بما يضمن استدامة السيولة المرورية.

ووجه محافظ الإسكندرية بالبدء الفوري في أعمال رفع كفاءة البنية التحتية الشاملة بالمنطقة، مؤكداً أن "ما يحدث اليوم هو تمهيد لمرحلة تطوير كبرى تشمل رصف الطرق وتحديث شبكات الخدمات". وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية ليكون هذا المحور إضافة حقيقية لشبكة الطرق السكندرية.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع للمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بفتح الطريق لأول مرة بهذا الشكل، حيث أكد لهم أن "المحافظة تعمل بكافة إمكانياتها لخدمتكم، والحفاظ على هذا الانضباط هو مسؤولية مشتركة بيننا وبينكم".

والجدير بالذكر، أنه تنفيذا لتعليمات السيد محافظ الإسكندرية، تم شن عدد من حملات الإزالة على مدار الأيام الماضية استهدفت الإزالة الكاملة لجميع الإشغالات والتعديات بالسوق؛ حيث أسفرت عن رفع وإزالة أكثر من (١٠٠) تعريشة وسقيفة وتكسير المصاطب الخرسانية المخالفة، وضبط عدد (٤٧٧) حالة إشغال متنوعة و عدد( ١١٩٧) حالة هالك، بالإضافة إلى إزالة عدد ٢ كشك مخالف أحدهم خرساني والآخر صاج، وقطع (٦٥) وصلة سرقة تيار كهربائي كانت تمثل خطورة داهمة على الأرواح، مع البدء الفوري في أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات الردم لتهيئة الطريق، ورفع كفاءة إنارة الأعمدة بالمنطقة لضمان السيولة المرورية وراحة المواطنين.