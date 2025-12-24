بيان أوروبي كندي يدين قرار إسرائيل إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

أدان بيان أوروبي كندي، مشترك تصديق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

مطالبة إسرائيل بالتراجع

وطالب البيان إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء المستوطنات ووقف توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تقوض فرص السلام وتخالف القانون الدولي.



مجلس الأمن الإسرائيلي يوافق على إقامة المستوطنات

ووافق المجلس الأمني في إسرائيل، يوم الأحد الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفق ما ذكر بيان رسمي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المحتلة، واصفا الخطوة بأنها "تاريخية".

وبحسب البيان: "تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.