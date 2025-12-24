خالص العزاء لشقيقته ولأسرته.. رانيا فريد شوقي تنعى طارق الأمير

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي الفنان الراحل طارق الأمير، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "رحم الله الفنان طارق الأمير

خالص العزاء لشقيقته الفنانه لمياء الامير و لأسرته ومحبيه

ربنا يرحمه ويغفر له و يسكنه فسيح جناته".

و شيعت اليوم ، جنازة الفنان طارق الأمير، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وحضر الجنازة الفنان أحمد سعيد عبد الغني، والذي تربطه صلة قرابه بالفنان الراحل “ ابن عمته”.

الفنان طارق الأمير هو ممثل وكاتب مصري، بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وبرز في جيله مع فنانين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، حيث قدم مجموعة من الأدوار الثانوية المؤثرة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

واشتهر طارق بشخصيته التي قدمها في فيلم "عسل أسود" عام 2010، حيث جسد شخصية عبد المنصف التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تناول الفيلم تجارب "مصري" بعد عودته من الولايات المتحدة وكيف واجه التحديات المالية.