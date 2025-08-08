القاهرة تواصل فعاليات المرحلة المجمعة الثالثة من برنامج جامعة الطفل

تواصل جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المرحلة المجمعة لبرنامج "جامعة الطفل" – المجموعة الثالثة – والتي انطلقت يوم الإثنين 4 أغسطس وتستمر حتى 19 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركة 7 كليات من الجامعة، في إطار حرص الجامعة على دعم الإبداع والابتكار لدى النشء.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذا البرنامج يمثل أحد أدوات الجامعة الاستراتيجية لبناء جسور التواصل مع الأجيال الجديدة، وتعزيز قدراتهم الفكرية والإبداعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف من خلال "جامعة الطفل" ربط الأطفال بالمجتمع الجامعي، وإعدادهم للتحديات المستقبلية، واكتشاف الموهوبين منهم، وتعزيز التفكير النقدي والابتكاري لديهم من خلال برامج تدريبية متكاملة تقدم في بيئة تعليمية ثرية تتماشى مع تطورات العصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بالعلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية، إلى جانب تنمية المهارات الفنية ومهارات ريادة الأعمال، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على التفاعل مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدة أن الجامعة توفر كافة أوجه الدعم اللازم للأطفال المشاركين لتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة سحر فضل الله، وكيل كلية العلوم ومنسق برنامج جامعة الطفل بجامعة القاهرة، إلى الإقبال المتزايد من الأطفال وأولياء الأمور على أنشطة البرنامج، الذي يُنفذ بمشاركة كليات الزراعة، وطب الأسنان، والتمريض، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، وتحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمساهمة فعالة من طلاب تلك الكليات.

وأضافت أن البرنامج يتضمن موضوعات متنوعة منها: جودة وسلامة التحاليل الكيميائية، ريادة الأعمال الزراعية والطبية، صحة الفم والأسنان، الإسعافات الأولية، التوعية الصحية والنظافة الشخصية، التغذية الصحية، اللغة العربية، التغير المناخي، نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى الأنشطة الفنية والموسيقية.