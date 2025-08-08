قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يجدد عقد لاعب الوسط إيثان نوانيري حتى 2030
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القاهرة تواصل فعاليات المرحلة المجمعة الثالثة من برنامج جامعة الطفل

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تواصل جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المرحلة المجمعة لبرنامج "جامعة الطفل" – المجموعة الثالثة – والتي انطلقت يوم الإثنين 4 أغسطس وتستمر حتى 19 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركة 7 كليات من الجامعة، في إطار حرص الجامعة على دعم الإبداع والابتكار لدى النشء.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذا البرنامج يمثل أحد أدوات الجامعة الاستراتيجية لبناء جسور التواصل مع الأجيال الجديدة، وتعزيز قدراتهم الفكرية والإبداعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف من خلال "جامعة الطفل" ربط الأطفال بالمجتمع الجامعي، وإعدادهم للتحديات المستقبلية، واكتشاف الموهوبين منهم، وتعزيز التفكير النقدي والابتكاري لديهم من خلال برامج تدريبية متكاملة تقدم في بيئة تعليمية ثرية تتماشى مع تطورات العصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بالعلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية، إلى جانب تنمية المهارات الفنية ومهارات ريادة الأعمال، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على التفاعل مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدة أن الجامعة توفر كافة أوجه الدعم اللازم للأطفال المشاركين لتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة سحر فضل الله، وكيل كلية العلوم ومنسق برنامج جامعة الطفل بجامعة القاهرة، إلى الإقبال المتزايد من الأطفال وأولياء الأمور على أنشطة البرنامج، الذي يُنفذ بمشاركة كليات الزراعة، وطب الأسنان، والتمريض، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، وتحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمساهمة فعالة من طلاب تلك الكليات.

وأضافت أن البرنامج يتضمن موضوعات متنوعة منها: جودة وسلامة التحاليل الكيميائية، ريادة الأعمال الزراعية والطبية، صحة الفم والأسنان، الإسعافات الأولية، التوعية الصحية والنظافة الشخصية، التغذية الصحية، اللغة العربية، التغير المناخي، نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى الأنشطة الفنية والموسيقية.

جامعة القاهرة جامعة الطفل أكاديمية البحث العلمي

