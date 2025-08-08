أقسام كليات الذكاء الاصطناعي وحاسبات ومعلومات في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. تعتبر كليات الذكاء الاصطناعي وكلية الحاسبات والمعلومات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل نظرا لأهمية التكنولوجيا بمختلف تخصصاتها.

ويستعرض موقع صدي البلد في هذا التقرير الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات للأعوام السابقة والتي تختلف كل عام في الحد الادنى بالقبول والذي يحدده المجلس الاعلى للجامعات.

كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين "علوم ورياضة" ولكن الشعبة العلمية “رياضة لديهم العديد من الاقسام مقارنة بالشعبة العلمية ”علوم ".

كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الحكومية بـ تنسيق الكليات 2025:

تتواجد كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية فى “جامعة القاهرة، وجامعة وعين شمس وجامعة حلوان، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الفيوم، وجامعة قناة السويس، وجامعة أسيوط، وجامعة وبنها، وجامعة المنوفية، وجامعة بني سويف، وجامعة المنيا، وجامعة كفر الشيخ”.

شروط القبول بكلية الحاسبات والمعلومات 2025

- أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على درجة الثانوية العامة، من شعبة علمي رياضي او علمي علوم.

- أن يكون المتقدم حاصلا على المجموع المحدد من خلال الكلية، ولا يتجاوز الحد الأدنى للقبول.

- حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة هذا العام، أي يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة الحديثة لعام 2025.

الأوراق المطلوبة للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات في تنسيق الكليات 2025

- الشهادة الثانوية.

- إحضار عدد 6 صور شخصية 4×6.

- صورة البطاقة الشخصية.

- إحضار استمارة 2 جند، وذلك من المكان المقيم به الطالب.

أقسام كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الحكومية :-

قسم نظم المعلومات الحيوية يوجد القسم بجامعة عين شمس، ومجالات العمل به في المستشفيات الكبرى.

قسم نظم المعلومات الجغرافية ويوجد في جامعة القاهرة.

قسم هندسة البرمجيات ويكون موجودا في جامعتي حلوان وعين شمس.

قسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار ويوجد هذا القسم في جامعات “القاهرة، والزقازيق، والمنوفية”.

قسم الوسائط المتعددة ويكون هذا القسم موجودا بجامعتي “أسيوط وبني سويف”.

قسم تكنولوجيا المعلومات حيث يتواجد هذا القسم بجامعات “القاهرة، وحلوان، والمنصورة، والزقازيق والمنوفية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا”.

قسم نظم الحاسبات حيث يتواجد هذا القسم بجامعتي “عين شمس وبنها”.

قسم الحسابات العلمية: ويوجد هذا القسم بجامعات “عين شمس، وبنها، والمنيا”.

قسم العلوم الأساسية ويكون هذا القسم بجامعات “عين شمس، والفيوم، وقناة السويس”.