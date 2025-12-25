آخر موعد.. خطوات الاستعلام عن مخالفات البناء وتقديم طلب التصالح

يبحث المواطنون عن اخر أخبار مصالحات المباني ، بعد قرار الحكومة رسمياً بـ مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، مع بعض التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

في السطور التالية نستعرض لكم آخر موعد لدفع التصالح والأوراق المطلوبة وطريقة الاستعلام عن مخالفات البناء اليكترونيا وتقديم طلب التصالح ..

تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية

وفي أكتوبر2025، صُدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.



آخر ميعاد لدفع التصالح؟

وبحسب القرار الأخير، فينص على أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.



الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2025

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح ،معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف - نموذج رقم (أ2) - صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.



طريقة تقديم طلب التصالح

تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019،



شروط التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، فإن قبول طلبات التصالح يخضع لعدة ضوابط أساسية، أهمها:

ألا تتعارض المخالفة مع مقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة.

ألا تمس بحقوق الارتفاق الخاصة بالغير، بما يحفظ حقوق الجيران والمجتمع.

التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح المقرر، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية متعلقة بالمخالفة.

الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات البناء

وخصصت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية عدة طرق رسمية للاستعلام عن مخالفات البناء ، بهدف رفع العبء عن المواطنين وتقليل الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية بشكل مباشر.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان واستخدام الرابط المخصص للاستعلام. ادخل بيانات العقار مثل العنوان، رقم الطلب، أو بيانات المالك. تظهر تفاصيل المخالفة، إن وجدت، وتشمل نوع المخالفة، موقع العقار، والغرامة المستحقة.

الموقع الإلكتروني للتصالح في مخالفات البناء

ييبحث الكثير عن رابط التصالح في مخالفات البناء لتقديم طلب التصالح في حالة توافر الشروط التي وضعتها الحكومة

لـ الاستعلام عن التصالح في مخالفات البناء .. ادخل على هذا الرابط

قيمة رسوم التصالح

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

رسوم فحص طلب التصالح على مخالفات البناء

- الرسوم 500 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متر مربع.

-الرسوم 1000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 وحتى 500 متر مربع.

-الرسوم 2000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 500 حتى 1000 متر مربع.

- الرسوم 3000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 1000 حتى 2000 متر مربع.

-الرسوم 4000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 2000 حتى 4000 متر مربع.

- الرسوم 5000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 4000 متر مربع.