ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
أخبار البلد

مد المهلة 6 أشهر زيادة.. الرسوم والأوراق المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء

رشا عوني

بشرى سارة زفتها الحكومة بعد الإعلان عن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر إضافية، على أن تبدأ من ٥ نوفمبر المقبل . 

نستعرض لكم خلال السطور التالية تفاصيل قرار مد مهلة التصالح ٦ أشهر و حالات التصالح في مخالفات البناء .. 

 

الحكومة تقرر مد فترة التصالح ٦ أشهر زيادة 

 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

التيسير على المواطنين 

ويأتي هذا القرار في ضوء ما أبداه المواطنون من احتياج لمهلة جديدة لاستكمال إجراءات التقديم والتصالح، واستمرارًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والتيسير على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

وقد جاء هذا القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

مد مهلة التصالح على مخالفات البناء 

موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

يبدأ تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 5 نوفمبر المقبل، على أن تنتهى 5 مايو 2026.

الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2025

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح ،معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف - نموذج رقم (أ2) - صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
 

رسوم فحص طلب التصالح على مخالفات البناء

- الرسوم 500 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متر مربع.

-الرسوم 1000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 وحتى 500 متر مربع.

-الرسوم 2000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 500 حتى 1000 متر مربع.

- الرسوم 3000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 1000 حتى 2000 متر مربع.

-الرسوم 4000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 2000 حتى 4000 متر مربع.

- الرسوم 5000 جنيه: إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 4000 متر مربع.

حالات التصالح في مخالفات البناء

هناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:

ـ مخالفات البناء البسيطة، التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، ولم ترتكب بعد صدور القانون.

تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

ـ التعديات على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.

ـ التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.

ـ مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدم التأثير على قيمة المبنى.

ـ مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.

ـ تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.

البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.

ـ تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.

ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانون

ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

ـ تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

