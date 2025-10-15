مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

التصالح في مخالفات البناء .. قرار رسمي جديد صادر من مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لمدة ٦ أشهر مقبلة لتمنح الحكومة مهلة للمواطنين في استكمال اجراءات التصالح.

مد فترة التصالح 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا القرار في ضوء ما أبداه المواطنون من احتياج لمهلة جديدة لاستكمال إجراءات التقديم والتصالح، واستمرارًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والتيسير على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

رئيس الوزراء

تمديد المهلة من ٥ مايو ل ٥ نوفمبر

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وقد جاء هذا القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

حالات التصالح في مخالفات البناء

هناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:

ـ مخالفات البناء البسيطة، التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، ولم ترتكب بعد صدور القانون.

تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

ـ التعديات على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.

ـ التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.

ـ مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدم التأثير على قيمة المبنى.

ـ مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.

ـ تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.

البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.

ـ تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.

ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانون

ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

ـ تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).