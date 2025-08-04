مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، تنسيق الجامعات 2025، وتحديداً بدأ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 والتي سوف تبدأ الاربعاء القادم.

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2025الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025حسب مؤشرات نتيجة الثانوية العامة2025.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تصل 83.5%.

الطب البيطري 85.2%

كلية العلوم 81.2%





الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2025

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.