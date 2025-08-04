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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، تنسيق الجامعات 2025،  وتحديداً بدأ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 والتي سوف تبدأ  الاربعاء القادم.

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2025الإلكتروني:
• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025حسب مؤشرات نتيجة الثانوية العامة2025.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تصل 83.5%.
الطب البيطري 85.2%
كلية العلوم 81.2%

 

الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2025
يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة المرحلة الثانية نسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات

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