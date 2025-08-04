رئيس جامعة قناة السويس: مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية في الحياة النيابية

أدلى رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري يشكل محطة مهمة في مسار ترسيخ الديمقراطية والمشاركة فيه تعد واجبا وطنيا ومسؤولية مجتمعية لا يجوز التغافل عنها.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان عقب الإدلاء بصوته اليوم الاثنين، أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية في الحياة النيابية ويضطلع بدور كبير في مناقشة القضايا الوطنية وصياغة الرؤى المستقبلية للدولة، مشددا على أن المشاركة في اختيار أعضائه هي خطوة رئيسية نحو دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرته في ظل الجمهورية الجديدة .

وقال إن الجامعة كانت وستظل نموذجا للمؤسسات التي تدمج دورها الأكاديمي برسالتها المجتمعية من خلال تبنيها لقيم المشاركة ودعمها لمؤسسات الدولة وتأكيدها المستمر على أهمية ممارسة الحقوق السياسية كأحد مكونات المواطنة الفاعلة .

ودعا رئيس الجامعة جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي باعتبار أن الصوت الانتخابي أمانة والمشاركة الإيجابية تعد تعبيرا حقيقيا عن الانتماء الوطني وعن الإيمان بحق كل مواطن في صناعة مستقبل بلاده.