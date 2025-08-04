الشباب كلمة السر.. إقبال ملحوظ بالفترة المسائية لأهالي أبو النمرس بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

شهدت لجان الاقتراعا بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، إقبالا ملحوظا من المواطنين مع بداية الفترة المسائية للتصويت بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث توافد المئات على مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم في أجواء انتخابية هادئة ومنظمة.

انتخابات

وتصدرت لجان مدرسة محمد الفقي بمدينة أبو النمرس المشهد، حيث رصدت كثافات ملحوظة أمام بوابات اللجنة منذ الساعة التاسعة صباحا، في مشهد يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمساهمة في رسم ملامح المرحلة التشريعية المقبلة.

وحرص العديد من شباب المركز على تقديم خدمات مساعدة للناخبين، خاصة فيما يتعلق بالاستعلام عن مقار لجان الاقتراع، وتوجيه المواطنين إلى أماكن التصويت الصحيحة، وهو ما ساهم في تسهيل إجراءات العملية الانتخابية داخل اللجان، وتقليل التكدس أمام المقرات.

وشهد محيط اللجان الانتخابية بالمركز إجراءات تنظيمية مكثفة، وسط وجود أمني مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على تطبيق التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير كل سبل الراحة للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم.

ويذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجرى داخل مصر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، في أكثر من 8 آلاف مقر انتخابي على مستوى الجمهورية، وتشهد منافسة بين 424 مرشحا على المقاعد الفردية، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر التي تخوض السباق بنظام القوائم.

وتستمر أعمال التصويت حتى الساعة التاسعة مساء، وسط متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف العمليات المركزية بالمحافظات، لضمان انتظام العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء التصويت.

وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، في تمام الساعة التاسعة، فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تستأنف أعمال التصويت غدا الثلاثاء في ثاني وآخر أيام العملية الانتخابية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وأمان.

وتجرى الانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف تسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم الانتخابية وتخفيف التكدس، بما يضمن أعلى معدلات المشاركة في العملية الديمقراطية.

وتوزعت اللجان الفرعية على 27 دائرة انتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر انتخابية مخصصة لنظام القائمة، وهي: دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا، ودائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة غرب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.

وجاء توزيع اللجان الانتخابية بالمحافظات على النحو التالي: القاهرة 544 لجنة، القليوبية 367 لجنة، الدقهلية 723 لجنة، المنوفية 469 لجنة، الغربية 654 لجنة، كفر الشيخ 442 لجنة، الجيزة 492 لجنة، الفيوم 297 لجنة، بني سويف 371 لجنة، المنيا 476 لجنة، أسيوط 371 لجنة، الوادي الجديد 60 لجنة، سوهاج 507 لجنة، قنا 304 لجنة، الأقصر 147 لجنة، أسوان 190 لجنة، البحر الأحمر 67 لجنة، الشرقية 844 لجنة، دمياط 130 لجنة، بورسعيد 50 لجنة، الإسماعيلية 135 لجنة، السويس 41 لجنة، شمال سيناء 45 لجنة، جنوب سيناء 18 لجنة، الإسكندرية 320 لجنة، البحيرة 633 لجنة، مرسى مطروح 127 لجنة.

من افسة انتخابية بين المستقلين والأحزاب.. والقائمة الوطنية تنفرد في سباق القوائم

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام منافسة واضحة على المقاعد الفردية، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 424 مرشحا، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، إلى جانب 241 مرشحا يمثلون عددا من الأحزاب السياسية المختلفة، في مشهد يعكس حيوية الحياة السياسية وتنوع التوجهات داخل الشارع المصري.

أما على مستوى القوائم، فتخوض “القائمة الوطنية من أجل مصر” الانتخابات بمفردها، وذلك وفقا لما حدده القانون المنظم لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي يشترط حصول القائمة على نسبة 5% من أصوات الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين حتى تتمكن من الفوز بالمقاعد المخصصة لنظام القائمة.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ إحدى المحطات المهمة في استكمال البناء التشريعي للدولة، حيث يمثل المجلس الغرفة الثانية للبرلمان، ويضطلع بدور استشاري تشريعي في مناقشة مشروعات القوانين وسياسات الدولة، بما يدعم مسار التنمية ويعزز الممارسة الديمقراطية في مصر.