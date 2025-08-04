انتخابات الشيوخ.. إقبال متوسط من السيدات بمدرسة المسلة الابتدائية بالمطرية

شهدت مدرسة المسلة الابتدائية بالمطرية التابعة لدائرة محافظة القاهرة، إقبالا متوسطا من السيدات؛ للإدلاء بصوتهن في انتخابات مجلس الشيوخ.

إقبال متوسط من السيدات في مدرسة المسلة الابتدائية بالمطرية في انتخابات الشيوخ

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ- بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات- داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وجرى توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وفي محافظة القاهرة توجد 544 لجنة، وفي القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفي المنوفية 469 لجنة، وفي الغربية 654 لجنة، وفي كفر الشيخ 442 لجنة، وفي الجيزة 492 لجنة، وفي الفيوم 297 لجنة، وفي بني سويف 371 لجنة، وفي المنيا 476 لجنة، وفي أسيوط 371 لجنة، وفي الوادي الجديد 60 لجنة، وفي سوهاج 507 لجان، وفي قنا 304 لجان، وفي الأقصر 147 لجنة، وفي أسوان 190 لجنة، وفي البحر الأحمر 67 لجنة، وفي الشرقية 844 لجنة، وفي دمياط 130 لجنة، وفي بورسعيد 50 لجنة، وفي الإسماعيلية 135 لجنة، وفي السويس 41 لجنة، وفي شمال سيناء 45 لجنة، وفي جنوب سيناء 18 لجنة، وفي الإسكندرية 320 لجنة، وفي البحيرة 633 لجنة، وفي مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر، انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وعلى المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين 424 مترشحا، منهم 183 مستقلين، و241 عن الأحزاب السياسية.